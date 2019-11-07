المخابرات الروسية: 2000 إرهابي يحاولون العودة إلى البلاد

غادروا مناطق الصراع في الشرق الأوسط

كشف ألكسندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "ف.إس.بي"، أن 2000 روسي من أقارب متشددين بالشرق الأوسط قد يحاولون العودة لروسيا مما يشكل خطرًا إرهابيًا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن "بورتنيكوف" أن هؤلاء الأشخاص يحاولون الوصول إلى روسيا بعد أن غادروا مناطق الصراع في الشرق الأوسط عبر ممرات إنسانية.