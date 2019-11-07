المخابرات الروسية: 2000 إرهابي يحاولون العودة إلى البلاد
غادروا مناطق الصراع في الشرق الأوسط
كشف ألكسندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "ف.إس.بي"، أن 2000 روسي من أقارب متشددين بالشرق الأوسط قد يحاولون العودة لروسيا مما يشكل خطرًا إرهابيًا.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن "بورتنيكوف" أن هؤلاء الأشخاص يحاولون الوصول إلى روسيا بعد أن غادروا مناطق الصراع في الشرق الأوسط عبر ممرات إنسانية.
المخابرات الروسية
الأمن الفيدرالي الروسي
المخابرات الروسية: 2000 إرهابي يحاولون العودة إلى البلاد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-11-07
كشف ألكسندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "ف.إس.بي"، أن 2000 روسي من أقارب متشددين بالشرق الأوسط قد يحاولون العودة لروسيا مما يشكل خطرًا إرهابيًا.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن "بورتنيكوف" أن هؤلاء الأشخاص يحاولون الوصول إلى روسيا بعد أن غادروا مناطق الصراع في الشرق الأوسط عبر ممرات إنسانية.
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
04:04 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
07:07 PM
المخابرات الروسية: 2000 إرهابي يحاولون العودة إلى البلاد
غادروا مناطق الصراع في الشرق الأوسط
كشف ألكسندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "ف.إس.بي"، أن 2000 روسي من أقارب متشددين بالشرق الأوسط قد يحاولون العودة لروسيا مما يشكل خطرًا إرهابيًا.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن "بورتنيكوف" أن هؤلاء الأشخاص يحاولون الوصول إلى روسيا بعد أن غادروا مناطق الصراع في الشرق الأوسط عبر ممرات إنسانية.