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في الدقيقة 88 .. سيلتا فيجو يتعادل مع برشلونة

فرط بنقطتين في سباقه نحو اللقب

فرط برشلونة بنقطتين ثمينتين في سباقه نحو الاحتفاظ بلقب الليغا حينما سقط بفخ التعادل الإيجابي هدفين لمثلهما خارج قواعده من أمام مضيفه سيلتا فيجو في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب بالايدوس في إطار الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح الأوروغواياني لويس أهداف اللقاء في 20، وأدرك الروسي فيودر سمولوف لاعب سيلتا فيغو هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 50، وعاد النجم الأوروغواياني ليضع البارسا في المقدمة من جديد عند الدقيقة 67، وتمكن الإسباني أياغو أسباس من تعديل النتيجة لأصحاب الأرض قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي.

بهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب الليغا بشكل مؤقت وأيضًا رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر.

برشلونة

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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في الدقيقة 88 .. سيلتا فيجو يتعادل مع برشلونة
سبق

فرط برشلونة بنقطتين ثمينتين في سباقه نحو الاحتفاظ بلقب الليغا حينما سقط بفخ التعادل الإيجابي هدفين لمثلهما خارج قواعده من أمام مضيفه سيلتا فيجو في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب بالايدوس في إطار الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح الأوروغواياني لويس أهداف اللقاء في 20، وأدرك الروسي فيودر سمولوف لاعب سيلتا فيغو هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 50، وعاد النجم الأوروغواياني ليضع البارسا في المقدمة من جديد عند الدقيقة 67، وتمكن الإسباني أياغو أسباس من تعديل النتيجة لأصحاب الأرض قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي.

بهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب الليغا بشكل مؤقت وأيضًا رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
09:05 PM

في الدقيقة 88 .. سيلتا فيجو يتعادل مع برشلونة

فرط بنقطتين في سباقه نحو اللقب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرط برشلونة بنقطتين ثمينتين في سباقه نحو الاحتفاظ بلقب الليغا حينما سقط بفخ التعادل الإيجابي هدفين لمثلهما خارج قواعده من أمام مضيفه سيلتا فيجو في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب بالايدوس في إطار الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح الأوروغواياني لويس أهداف اللقاء في 20، وأدرك الروسي فيودر سمولوف لاعب سيلتا فيغو هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 50، وعاد النجم الأوروغواياني ليضع البارسا في المقدمة من جديد عند الدقيقة 67، وتمكن الإسباني أياغو أسباس من تعديل النتيجة لأصحاب الأرض قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي.

بهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب الليغا بشكل مؤقت وأيضًا رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر.

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