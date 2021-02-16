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"مدير تعليم ينبع" يقف على سير العمل في عدد من مدارس المحافظة

شاهد الأداء التعليمي بالفصول الافتراضية وتفاعلاتها عبر تطبيق منصة "مدرستي"

وقف مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم الثلاثاء، من مكتبه افتراضيًّا، على سير العمل في عدد من مدارس المحافظة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وشاهد جانبًا من الأداء التعليمي في الفصول الافتراضية وتفاعلاتها عبر تطبيق منصة مدرستي ومجهودات المدارس في تجويد نواتج التعلم واستقبال استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، بحضور عدد من المشرفين التربويين.

وتابع العطوي اليوم خلال زياراته الافتراضية لعدد من مدارس التعليم الابتدائية للبنين بالمحافظة، تنفيذ برنامج تعزيز المهارات القرائية والكتابية التي تنفذها إدارة التعليم ضمن مشروع وزارة التعليم لرفع مستوى التحصيل الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وتجويد المهارات القرائية والكتابية.

وأكد الدور المحوري للمعلمين والمعلمات في تفعيل التطبيقات القرائية واللغوية في حصص الفهم القرائي وتحديد أبرز الأخطاء الكتابية الشائعة ومظاهر الضعف القرائي لدى الطلاب والطالبات في الصفوف المستهدفة ودعم المهارات القرائية والكتابية التي تركز على تعزيز الفهم القرائي لديهم.

وأشار "العطوي" إلى أهمية البرنامج في تجويد الممارسات القرائية والكتابية لدى طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من خلال التعليم التكاملي بين المواد الدراسية لتحقيق الفهم القرائي ومهارة الخط العربي وتكثيف التطبيقات الكتابية وممارساتها اليومية.

يذكر أن تعليم ينبع شرع في تنفيذ البرنامج في جميع مدارس التعليم الابتدائية (بنين- بنات) في المحافظة والقطاعات التابعة لها، من خلال تخصيص حصة دراسية أسبوعية للفهم القرائي ضمن حصص اللغة العربية للصفوف من الثاني حتى السادس الابتدائي، وتخصيص خمس دقائق للصفوف الأولية والصفوف العليا من الحصة الدراسية، بمعدل أربع حصص دراسية يوميًّا لجميع المواد الدراسية، لتنفيذ نشاطات تعزز القراءة والإملاء والخط العربي، بالإضافة إلى تنفيذ قياس أسبوعي للفهم القرائي لطلاب الصف الرابع الابتدائي من خلال نماذج اختبارية محاكية للاختبار الدولي PIRLS، ومتابعة ذلك من قادة وقائدات المدارس والمشرفين والمشرفات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"مدير تعليم ينبع" يقف على سير العمل في عدد من مدارس المحافظة
سبق

وقف مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم الثلاثاء، من مكتبه افتراضيًّا، على سير العمل في عدد من مدارس المحافظة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وشاهد جانبًا من الأداء التعليمي في الفصول الافتراضية وتفاعلاتها عبر تطبيق منصة مدرستي ومجهودات المدارس في تجويد نواتج التعلم واستقبال استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، بحضور عدد من المشرفين التربويين.

وتابع العطوي اليوم خلال زياراته الافتراضية لعدد من مدارس التعليم الابتدائية للبنين بالمحافظة، تنفيذ برنامج تعزيز المهارات القرائية والكتابية التي تنفذها إدارة التعليم ضمن مشروع وزارة التعليم لرفع مستوى التحصيل الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وتجويد المهارات القرائية والكتابية.

وأكد الدور المحوري للمعلمين والمعلمات في تفعيل التطبيقات القرائية واللغوية في حصص الفهم القرائي وتحديد أبرز الأخطاء الكتابية الشائعة ومظاهر الضعف القرائي لدى الطلاب والطالبات في الصفوف المستهدفة ودعم المهارات القرائية والكتابية التي تركز على تعزيز الفهم القرائي لديهم.

وأشار "العطوي" إلى أهمية البرنامج في تجويد الممارسات القرائية والكتابية لدى طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من خلال التعليم التكاملي بين المواد الدراسية لتحقيق الفهم القرائي ومهارة الخط العربي وتكثيف التطبيقات الكتابية وممارساتها اليومية.

يذكر أن تعليم ينبع شرع في تنفيذ البرنامج في جميع مدارس التعليم الابتدائية (بنين- بنات) في المحافظة والقطاعات التابعة لها، من خلال تخصيص حصة دراسية أسبوعية للفهم القرائي ضمن حصص اللغة العربية للصفوف من الثاني حتى السادس الابتدائي، وتخصيص خمس دقائق للصفوف الأولية والصفوف العليا من الحصة الدراسية، بمعدل أربع حصص دراسية يوميًّا لجميع المواد الدراسية، لتنفيذ نشاطات تعزز القراءة والإملاء والخط العربي، بالإضافة إلى تنفيذ قياس أسبوعي للفهم القرائي لطلاب الصف الرابع الابتدائي من خلال نماذج اختبارية محاكية للاختبار الدولي PIRLS، ومتابعة ذلك من قادة وقائدات المدارس والمشرفين والمشرفات.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
01:01 PM

"مدير تعليم ينبع" يقف على سير العمل في عدد من مدارس المحافظة

شاهد الأداء التعليمي بالفصول الافتراضية وتفاعلاتها عبر تطبيق منصة "مدرستي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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وقف مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم الثلاثاء، من مكتبه افتراضيًّا، على سير العمل في عدد من مدارس المحافظة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وشاهد جانبًا من الأداء التعليمي في الفصول الافتراضية وتفاعلاتها عبر تطبيق منصة مدرستي ومجهودات المدارس في تجويد نواتج التعلم واستقبال استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، بحضور عدد من المشرفين التربويين.

وتابع العطوي اليوم خلال زياراته الافتراضية لعدد من مدارس التعليم الابتدائية للبنين بالمحافظة، تنفيذ برنامج تعزيز المهارات القرائية والكتابية التي تنفذها إدارة التعليم ضمن مشروع وزارة التعليم لرفع مستوى التحصيل الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وتجويد المهارات القرائية والكتابية.

وأكد الدور المحوري للمعلمين والمعلمات في تفعيل التطبيقات القرائية واللغوية في حصص الفهم القرائي وتحديد أبرز الأخطاء الكتابية الشائعة ومظاهر الضعف القرائي لدى الطلاب والطالبات في الصفوف المستهدفة ودعم المهارات القرائية والكتابية التي تركز على تعزيز الفهم القرائي لديهم.

وأشار "العطوي" إلى أهمية البرنامج في تجويد الممارسات القرائية والكتابية لدى طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من خلال التعليم التكاملي بين المواد الدراسية لتحقيق الفهم القرائي ومهارة الخط العربي وتكثيف التطبيقات الكتابية وممارساتها اليومية.

يذكر أن تعليم ينبع شرع في تنفيذ البرنامج في جميع مدارس التعليم الابتدائية (بنين- بنات) في المحافظة والقطاعات التابعة لها، من خلال تخصيص حصة دراسية أسبوعية للفهم القرائي ضمن حصص اللغة العربية للصفوف من الثاني حتى السادس الابتدائي، وتخصيص خمس دقائق للصفوف الأولية والصفوف العليا من الحصة الدراسية، بمعدل أربع حصص دراسية يوميًّا لجميع المواد الدراسية، لتنفيذ نشاطات تعزز القراءة والإملاء والخط العربي، بالإضافة إلى تنفيذ قياس أسبوعي للفهم القرائي لطلاب الصف الرابع الابتدائي من خلال نماذج اختبارية محاكية للاختبار الدولي PIRLS، ومتابعة ذلك من قادة وقائدات المدارس والمشرفين والمشرفات.

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