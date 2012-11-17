وقالت وزارة الخارجية في بيان: "لا ننصح الآن بتنفيذ أي زيارات إلى لبنان باستثناء الضرورية، وهناك مناطق لا يجدر السفر إليها على الإطلاق"؛ وفقًا لـ"رويترز".

نصحت بريطانيا رعاياها، اليوم (الثلاثاء)، بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء السفر الضروري.

بريطانيا تنصح رعاياها بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء الضروري صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-16 نصحت بريطانيا رعاياها، اليوم (الثلاثاء)، بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء السفر الضروري. وقالت وزارة الخارجية في بيان: "لا ننصح الآن بتنفيذ أي زيارات إلى لبنان باستثناء الضرورية، وهناك مناطق لا يجدر السفر إليها على الإطلاق"؛ وفقًا لـ"رويترز".

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443 06:54 PM

بريطانيا تنصح رعاياها بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء الضروري "الخارجية" لفتت إلى أن هناك مناطق لا يجب السفر إليها إطلاقًا





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نصحت بريطانيا رعاياها، اليوم (الثلاثاء)، بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء السفر الضروري.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "لا ننصح الآن بتنفيذ أي زيارات إلى لبنان باستثناء الضرورية، وهناك مناطق لا يجدر السفر إليها على الإطلاق"؛ وفقًا لـ"رويترز".