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بريطانيا تنصح رعاياها بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء الضروري

"الخارجية" لفتت إلى أن هناك مناطق لا يجب السفر إليها إطلاقًا

نصحت بريطانيا رعاياها، اليوم (الثلاثاء)، بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء السفر الضروري.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "لا ننصح الآن بتنفيذ أي زيارات إلى لبنان باستثناء الضرورية، وهناك مناطق لا يجدر السفر إليها على الإطلاق"؛ وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا تنصح رعاياها بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء الضروري
سبق

نصحت بريطانيا رعاياها، اليوم (الثلاثاء)، بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء السفر الضروري.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "لا ننصح الآن بتنفيذ أي زيارات إلى لبنان باستثناء الضرورية، وهناك مناطق لا يجدر السفر إليها على الإطلاق"؛ وفقًا لـ"رويترز".

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
06:54 PM

بريطانيا تنصح رعاياها بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء الضروري

"الخارجية" لفتت إلى أن هناك مناطق لا يجب السفر إليها إطلاقًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نصحت بريطانيا رعاياها، اليوم (الثلاثاء)، بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء السفر الضروري.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "لا ننصح الآن بتنفيذ أي زيارات إلى لبنان باستثناء الضرورية، وهناك مناطق لا يجدر السفر إليها على الإطلاق"؛ وفقًا لـ"رويترز".

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