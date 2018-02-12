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فيديو مخيف.. صراخ مرعب لامرأة على متن الطائرة

مع فشل 5 محاولات للهبوط

مع فشل المحاولة الخامسة للهبوط في مطار سخيبول الهولندي، انطلق صراخ مروع من امرأة على متن طائرة طيران أوروبا الإسبانية، والقادمة من مدريد إلى أمستردام، حيث كانت العاصفة "كيارا" تتلاعب بالطائرة وبـ300 راكب أصابهم الرعب.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يوم الأحد الماضي، كانت الطائرة قادمة من مطار مدريد باراخاس الدولي بإسبانيا، إلى مطار سخيبول أمستردام في هولندا، ولكن الطائرة واجهت ظروفاً جوية صعبة للغاية؛ بسبب العاصفة "كيارا".

وفي الفيديو القصير الذي تم نشره على موقع "تويتر"، نلاحظ الضوء الخافت على متن الطائرة، ونسمع أصوات صراخ امرأة، وهو يتعالى شيئاً فشيئاً مع استمرار المطبات الهوائية والتدهور الشديد للطائرة، ثم نسمع صوت المرأة وهو يقول: "أوه.. يا إلهي".

وقد تسبب الحادث بالإعياء لعدد كبير من الركاب، كما كانت الحقائب والأمتعة تتطاير فوق رؤوس الركاب حسب شهود عيان.

وقد حاول قائد الطائرة الهبوط بها في مطار سخيبول، لكنه أعرض عن الهبوط في اللحظات الأخيرة، وكرر المحاولة خمس مرات دون جدوى، وسط الرعب الذي أصاب الركاب، فقرر في النهاية العودة إلى مدريد، حيث بدأ الرحلة، وفي النهاية هبط 300 راكب بسلام في مطار مدريد باراخاس، بعد ساعات عصيبة.

وفي مقابلة مع التلفزيون الهولندي، قال الراكب مارك هاجان: كنا على ارتفاع 150 متراً فقط فوق مطار سخيبول، لكن لم نستطع الهبوط، كان الأمر غاية في الصعوبة.

وانتقد "هاجان" الطيار وطاقم الضيافة، الذين تواصلوا قليلاً مع الركاب رغم المعاناة الشديدة على متن الطائرة.

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فيديو مخيف.. صراخ مرعب لامرأة على متن الطائرة
سبق

مع فشل المحاولة الخامسة للهبوط في مطار سخيبول الهولندي، انطلق صراخ مروع من امرأة على متن طائرة طيران أوروبا الإسبانية، والقادمة من مدريد إلى أمستردام، حيث كانت العاصفة "كيارا" تتلاعب بالطائرة وبـ300 راكب أصابهم الرعب.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يوم الأحد الماضي، كانت الطائرة قادمة من مطار مدريد باراخاس الدولي بإسبانيا، إلى مطار سخيبول أمستردام في هولندا، ولكن الطائرة واجهت ظروفاً جوية صعبة للغاية؛ بسبب العاصفة "كيارا".

وفي الفيديو القصير الذي تم نشره على موقع "تويتر"، نلاحظ الضوء الخافت على متن الطائرة، ونسمع أصوات صراخ امرأة، وهو يتعالى شيئاً فشيئاً مع استمرار المطبات الهوائية والتدهور الشديد للطائرة، ثم نسمع صوت المرأة وهو يقول: "أوه.. يا إلهي".

وقد تسبب الحادث بالإعياء لعدد كبير من الركاب، كما كانت الحقائب والأمتعة تتطاير فوق رؤوس الركاب حسب شهود عيان.

وقد حاول قائد الطائرة الهبوط بها في مطار سخيبول، لكنه أعرض عن الهبوط في اللحظات الأخيرة، وكرر المحاولة خمس مرات دون جدوى، وسط الرعب الذي أصاب الركاب، فقرر في النهاية العودة إلى مدريد، حيث بدأ الرحلة، وفي النهاية هبط 300 راكب بسلام في مطار مدريد باراخاس، بعد ساعات عصيبة.

وفي مقابلة مع التلفزيون الهولندي، قال الراكب مارك هاجان: كنا على ارتفاع 150 متراً فقط فوق مطار سخيبول، لكن لم نستطع الهبوط، كان الأمر غاية في الصعوبة.

وانتقد "هاجان" الطيار وطاقم الضيافة، الذين تواصلوا قليلاً مع الركاب رغم المعاناة الشديدة على متن الطائرة.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
04:17 PM

فيديو مخيف.. صراخ مرعب لامرأة على متن الطائرة

مع فشل 5 محاولات للهبوط

A A A
أيمن حسن - الرياض
7
10,782

مع فشل المحاولة الخامسة للهبوط في مطار سخيبول الهولندي، انطلق صراخ مروع من امرأة على متن طائرة طيران أوروبا الإسبانية، والقادمة من مدريد إلى أمستردام، حيث كانت العاصفة "كيارا" تتلاعب بالطائرة وبـ300 راكب أصابهم الرعب.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يوم الأحد الماضي، كانت الطائرة قادمة من مطار مدريد باراخاس الدولي بإسبانيا، إلى مطار سخيبول أمستردام في هولندا، ولكن الطائرة واجهت ظروفاً جوية صعبة للغاية؛ بسبب العاصفة "كيارا".

وفي الفيديو القصير الذي تم نشره على موقع "تويتر"، نلاحظ الضوء الخافت على متن الطائرة، ونسمع أصوات صراخ امرأة، وهو يتعالى شيئاً فشيئاً مع استمرار المطبات الهوائية والتدهور الشديد للطائرة، ثم نسمع صوت المرأة وهو يقول: "أوه.. يا إلهي".

وقد تسبب الحادث بالإعياء لعدد كبير من الركاب، كما كانت الحقائب والأمتعة تتطاير فوق رؤوس الركاب حسب شهود عيان.

وقد حاول قائد الطائرة الهبوط بها في مطار سخيبول، لكنه أعرض عن الهبوط في اللحظات الأخيرة، وكرر المحاولة خمس مرات دون جدوى، وسط الرعب الذي أصاب الركاب، فقرر في النهاية العودة إلى مدريد، حيث بدأ الرحلة، وفي النهاية هبط 300 راكب بسلام في مطار مدريد باراخاس، بعد ساعات عصيبة.

وفي مقابلة مع التلفزيون الهولندي، قال الراكب مارك هاجان: كنا على ارتفاع 150 متراً فقط فوق مطار سخيبول، لكن لم نستطع الهبوط، كان الأمر غاية في الصعوبة.

وانتقد "هاجان" الطيار وطاقم الضيافة، الذين تواصلوا قليلاً مع الركاب رغم المعاناة الشديدة على متن الطائرة.

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