النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اختفاء خمسيني بعد إجراء فحوصات طبية داخل مجمع فيصل الطبي بالطائف

يعاني من اعتلالات نفسية.. وذووه يناشدون البحث عنه

اختفى مواطن خمسيني من داخل مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وذلك بعد أن خضعَ للفحوصات الطبية، حيث كان يُعاني من كحة شديدة والتهاب في صدره.

وتبين التفاصيل أنَ المواطن "عبدالله بن عبيدالله الفهمي" (55 عامًا) حضرَ إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في ساعة متأخرة من ليل أمس عند الساعة الواحدة وأربع دقائق، وتم إدخاله للطوارئ.

وبسبب التنظيمات والمتابعة الطبية المُنفذة بالمجمع، أبلغ الأطباء مرافقيه بأنه سيتم عزله لحين ظهور الفحوصات بسبب الاشتباه في كونه مُصاباً بفيروس كورونا، بينما أبلغ مرافقوه الأطباء بأنهُ يعاني من اعتلالات نفسية وأنهم سينتظرونه حتى ظهور نتائج الفحوصات.

وانتظر مرافقوه بالمجمع حتى الساعة الثالثة فجراً، وحينها أبلغهم الأطباء بأن مريضهم سليم ولله الحمد من الفيروس وفقاً لنتائج الأشعة، وأن الأمر مجرد التهاب عادي، ولما بحثوا عنه بداخل الطوارئ لم يجدوه، فسألوا الأطباء والذين أفادوهم بأنهم سلموه وصفة الدواء ووجهوه نحو الصيدلية، ولكنه اختفى في تلك الأثناء بداخل المجمع ليُسجل لدى الجهات الأمنية مفقودًا.

وتم التعميم عن الخمسيني المفقود عن طريق مركز شرطة النزهة، وهو أسمر البشرة، يرتدي ثوباً بلون بني، وجاكيت أسود، وشماغاً أحمر، ويعاني من اعتلالات نفسية، ولا زال حتى الوقت الحالي مفقوداً، وترك ذووه رقماً للتواصل في حال الاستدلال عليه: ٠٥٣٧٨٧٥٧٣١

الطائف مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف فيروس كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اختفاء خمسيني بعد إجراء فحوصات طبية داخل مجمع فيصل الطبي بالطائف
سبق

اختفى مواطن خمسيني من داخل مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وذلك بعد أن خضعَ للفحوصات الطبية، حيث كان يُعاني من كحة شديدة والتهاب في صدره.

وتبين التفاصيل أنَ المواطن "عبدالله بن عبيدالله الفهمي" (55 عامًا) حضرَ إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في ساعة متأخرة من ليل أمس عند الساعة الواحدة وأربع دقائق، وتم إدخاله للطوارئ.

وبسبب التنظيمات والمتابعة الطبية المُنفذة بالمجمع، أبلغ الأطباء مرافقيه بأنه سيتم عزله لحين ظهور الفحوصات بسبب الاشتباه في كونه مُصاباً بفيروس كورونا، بينما أبلغ مرافقوه الأطباء بأنهُ يعاني من اعتلالات نفسية وأنهم سينتظرونه حتى ظهور نتائج الفحوصات.

وانتظر مرافقوه بالمجمع حتى الساعة الثالثة فجراً، وحينها أبلغهم الأطباء بأن مريضهم سليم ولله الحمد من الفيروس وفقاً لنتائج الأشعة، وأن الأمر مجرد التهاب عادي، ولما بحثوا عنه بداخل الطوارئ لم يجدوه، فسألوا الأطباء والذين أفادوهم بأنهم سلموه وصفة الدواء ووجهوه نحو الصيدلية، ولكنه اختفى في تلك الأثناء بداخل المجمع ليُسجل لدى الجهات الأمنية مفقودًا.

وتم التعميم عن الخمسيني المفقود عن طريق مركز شرطة النزهة، وهو أسمر البشرة، يرتدي ثوباً بلون بني، وجاكيت أسود، وشماغاً أحمر، ويعاني من اعتلالات نفسية، ولا زال حتى الوقت الحالي مفقوداً، وترك ذووه رقماً للتواصل في حال الاستدلال عليه: ٠٥٣٧٨٧٥٧٣١

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
09:20 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
11:10 PM

اختفاء خمسيني بعد إجراء فحوصات طبية داخل مجمع فيصل الطبي بالطائف

يعاني من اعتلالات نفسية.. وذووه يناشدون البحث عنه

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
7,410

اختفى مواطن خمسيني من داخل مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وذلك بعد أن خضعَ للفحوصات الطبية، حيث كان يُعاني من كحة شديدة والتهاب في صدره.

وتبين التفاصيل أنَ المواطن "عبدالله بن عبيدالله الفهمي" (55 عامًا) حضرَ إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في ساعة متأخرة من ليل أمس عند الساعة الواحدة وأربع دقائق، وتم إدخاله للطوارئ.

وبسبب التنظيمات والمتابعة الطبية المُنفذة بالمجمع، أبلغ الأطباء مرافقيه بأنه سيتم عزله لحين ظهور الفحوصات بسبب الاشتباه في كونه مُصاباً بفيروس كورونا، بينما أبلغ مرافقوه الأطباء بأنهُ يعاني من اعتلالات نفسية وأنهم سينتظرونه حتى ظهور نتائج الفحوصات.

وانتظر مرافقوه بالمجمع حتى الساعة الثالثة فجراً، وحينها أبلغهم الأطباء بأن مريضهم سليم ولله الحمد من الفيروس وفقاً لنتائج الأشعة، وأن الأمر مجرد التهاب عادي، ولما بحثوا عنه بداخل الطوارئ لم يجدوه، فسألوا الأطباء والذين أفادوهم بأنهم سلموه وصفة الدواء ووجهوه نحو الصيدلية، ولكنه اختفى في تلك الأثناء بداخل المجمع ليُسجل لدى الجهات الأمنية مفقودًا.

وتم التعميم عن الخمسيني المفقود عن طريق مركز شرطة النزهة، وهو أسمر البشرة، يرتدي ثوباً بلون بني، وجاكيت أسود، وشماغاً أحمر، ويعاني من اعتلالات نفسية، ولا زال حتى الوقت الحالي مفقوداً، وترك ذووه رقماً للتواصل في حال الاستدلال عليه: ٠٥٣٧٨٧٥٧٣١

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,700
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,851
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,437
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,799

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة