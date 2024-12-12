7 جوائز تحصدها "تعليم الرياض" في المسابقة الوطنية للغة العربية

على مستوى الطلاب والمعلمين وحفل التكريم بعد 6 أيام احتفاء بيومها

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض سبع مراكز متقدمة على مستوى وزارة التعليم في المسابقة الوطنية للغة العربية في فرعيها للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات والتي تهدف إلى تحفيز الإبداع اللغوي وتعزيز الهوية الوطنية للطلاب والطالبات، ومعلمي اللغة العربية ومعلماتها.

وتفصيلاً، فاز على مستوى المعلمين والمعلمات ليلى بنت إبراهيم السمهري وفاطمة بنت سعيد الزهراني وعدنان بن محمود رشيد وإسلام بن محمد على يوسف ، كما فاز على مستوى الطلاب والطالبات الطالب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الراجحي والطالبة وسن بنت علي مدخلي والطالبة شهد بنت عبدالعزيز الزهراني.

ويتم تكريم الفائزين والفائزات بالمسابقة على مستوى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تكريم منسق المسابقة ومنسقتها بإدارة التعليم بمنطقة الرياض موسى القرني والدكتورة منى المفلح في الحفل الذي سيقام يوم الأثنين 30/03/1439هـ مزامنة مع الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي.

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، التهنئة للطلاب والطالبات الفائزات ولمعلميهم وأولياء أمورهم ، متمنيا أن يكون ذلك حافزا لبقية الطلبة للتميز والإبداع في هذه المسابقة وغيرها من المسابقات.

يُذكر أن وزارة التعليم قد أطلقت المسابقة لتشمل عدداً من المسارات، حيث تضم المسابقة الأولى للمعلمين والمعلمات لبناء مبادرة في تعليم مهارات الكتابة فيما تأتي المسابقة الثانية في تصميم تدريس وحدة تعليمية بطريقة تعليم اللغة المعتمد على المهمات اللغوية.

أما المسابقة الثالثة فهي في تصميم تطبيق إلكتروني يخدم اللغة وتأتي المسابقة الرابعة للمعلمين والمعلمات في تأليف قصة في مجال أدب الأطفال ، وفي جانب مسابقة الطلاب والطالبات فتأتي المسابقة الأولى بمسابقة وسم تويتر "هاشتاق" ، أما المسابقة الثانية فهي في الإملاء والتهجئة وتستهدف طلاب المرحلة الابتدائية.

ورصدت الوزارة عدداً من الجوائز للفائزين والفائزات؛ حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى للمعلمين والمعلمات، 15 ألف ريال، والثانية 10 آلاف ريال، والثالثة 7500 ريال، و5 آلاف للفائزين من المركز الرابع وحتى العاشر، وذات القيمة ستكون لجوائز الطلاب والطالبات.