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لعامين.. اعتماد "ولادة تبوك" كمركز تدريبي لدبلوم طب الأطفال

تتويجاً لجهود المستشفى على صعيد تعزيز دعم البرامج العلمية

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مستشفى الولادة والاطفال بتبوك مركزاً تدريبياً لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في طب الأطفال وذلك لمدة عامين.

يأتي هذا الاعتماد انعكاساً لجهود المستشفى في تعزيز برامج طب الأطفال ودعم البرامج العلمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأطباء والاستفادة من مخرجات هذه البرامج لتطوير الكوادر الطبية.

جدير بالذكر أن السعة السريرية للمستشفى تبلغ 100 سرير، ويوجد به عدد من التخصصات التي تشتمل على "قسم أطفال، قسم عناية مركزة اطفال، طوارئ أطفال، مختبر، أشعة، صيدلية، بنك دم، عيادات خارجية، علاج طبيعي، طب منزلي، خدمة اجتماعية وتثقيف صحي".

ويبلغ عدد المراجعين السنوي تقريباً 40 ألف مراجع.

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لعامين.. اعتماد "ولادة تبوك" كمركز تدريبي لدبلوم طب الأطفال
سبق

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مستشفى الولادة والاطفال بتبوك مركزاً تدريبياً لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في طب الأطفال وذلك لمدة عامين.

يأتي هذا الاعتماد انعكاساً لجهود المستشفى في تعزيز برامج طب الأطفال ودعم البرامج العلمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأطباء والاستفادة من مخرجات هذه البرامج لتطوير الكوادر الطبية.

جدير بالذكر أن السعة السريرية للمستشفى تبلغ 100 سرير، ويوجد به عدد من التخصصات التي تشتمل على "قسم أطفال، قسم عناية مركزة اطفال، طوارئ أطفال، مختبر، أشعة، صيدلية، بنك دم، عيادات خارجية، علاج طبيعي، طب منزلي، خدمة اجتماعية وتثقيف صحي".

ويبلغ عدد المراجعين السنوي تقريباً 40 ألف مراجع.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
03:06 PM

لعامين.. اعتماد "ولادة تبوك" كمركز تدريبي لدبلوم طب الأطفال

تتويجاً لجهود المستشفى على صعيد تعزيز دعم البرامج العلمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مستشفى الولادة والاطفال بتبوك مركزاً تدريبياً لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في طب الأطفال وذلك لمدة عامين.

يأتي هذا الاعتماد انعكاساً لجهود المستشفى في تعزيز برامج طب الأطفال ودعم البرامج العلمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأطباء والاستفادة من مخرجات هذه البرامج لتطوير الكوادر الطبية.

جدير بالذكر أن السعة السريرية للمستشفى تبلغ 100 سرير، ويوجد به عدد من التخصصات التي تشتمل على "قسم أطفال، قسم عناية مركزة اطفال، طوارئ أطفال، مختبر، أشعة، صيدلية، بنك دم، عيادات خارجية، علاج طبيعي، طب منزلي، خدمة اجتماعية وتثقيف صحي".

ويبلغ عدد المراجعين السنوي تقريباً 40 ألف مراجع.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,119
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,968
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,045
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
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