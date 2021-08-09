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الرياض.. 967 برنامجاً تدريبياً تستهدف 37310 من شاغلي الوظائف التعليمية

ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لإدارة التعليم

بلغت البرامج الصيفية التدريبية لمعلمي ومعلمات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض (967) برنامجاً، تستهدف (37310) متدربين، ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي، في موضوعات المناهج وطرق التدريس، والقيادة التربوية، والتثقيف المهني، والإشراف التربوي، وطرق التفكير الناقد، والتعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية الخاصة وتدريس الموهوبين، إضافة إلى ملتقى ومحطات تدريبية.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن البرامج تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، مشيراً إلى أنها تأتي بهدف استثمار الإجازة الصيفية وفترة عودة الكوادر التعليمية فيما يعود على تحسين الممارسات التعليمية ورفع مستوى التطوير المهني وتلبية الاحتياجات التدريبية من خلال العديد من البرامج النوعية.

وأشار "الوهيبي" إلى أن إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنهت وضع خطة الإدارة في تدريب المعلمين والمعلمات وكافة منسوبي الإدارة ضمن خطة الاستعداد لانطلاق برامجها التدريبية بدءاً من 7 محرم 1443هـ وفتح باب التسجيل في برامج التدريب الصيفي عبر الدخول على نظام التدريب في بوابة تعليم الرياض.

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الرياض.. 967 برنامجاً تدريبياً تستهدف 37310 من شاغلي الوظائف التعليمية
سبق

بلغت البرامج الصيفية التدريبية لمعلمي ومعلمات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض (967) برنامجاً، تستهدف (37310) متدربين، ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي، في موضوعات المناهج وطرق التدريس، والقيادة التربوية، والتثقيف المهني، والإشراف التربوي، وطرق التفكير الناقد، والتعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية الخاصة وتدريس الموهوبين، إضافة إلى ملتقى ومحطات تدريبية.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن البرامج تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، مشيراً إلى أنها تأتي بهدف استثمار الإجازة الصيفية وفترة عودة الكوادر التعليمية فيما يعود على تحسين الممارسات التعليمية ورفع مستوى التطوير المهني وتلبية الاحتياجات التدريبية من خلال العديد من البرامج النوعية.

وأشار "الوهيبي" إلى أن إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنهت وضع خطة الإدارة في تدريب المعلمين والمعلمات وكافة منسوبي الإدارة ضمن خطة الاستعداد لانطلاق برامجها التدريبية بدءاً من 7 محرم 1443هـ وفتح باب التسجيل في برامج التدريب الصيفي عبر الدخول على نظام التدريب في بوابة تعليم الرياض.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
03:04 PM

الرياض.. 967 برنامجاً تدريبياً تستهدف 37310 من شاغلي الوظائف التعليمية

ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لإدارة التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بلغت البرامج الصيفية التدريبية لمعلمي ومعلمات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض (967) برنامجاً، تستهدف (37310) متدربين، ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي، في موضوعات المناهج وطرق التدريس، والقيادة التربوية، والتثقيف المهني، والإشراف التربوي، وطرق التفكير الناقد، والتعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية الخاصة وتدريس الموهوبين، إضافة إلى ملتقى ومحطات تدريبية.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن البرامج تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، مشيراً إلى أنها تأتي بهدف استثمار الإجازة الصيفية وفترة عودة الكوادر التعليمية فيما يعود على تحسين الممارسات التعليمية ورفع مستوى التطوير المهني وتلبية الاحتياجات التدريبية من خلال العديد من البرامج النوعية.

وأشار "الوهيبي" إلى أن إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنهت وضع خطة الإدارة في تدريب المعلمين والمعلمات وكافة منسوبي الإدارة ضمن خطة الاستعداد لانطلاق برامجها التدريبية بدءاً من 7 محرم 1443هـ وفتح باب التسجيل في برامج التدريب الصيفي عبر الدخول على نظام التدريب في بوابة تعليم الرياض.

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