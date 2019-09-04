"الهلال" في ورطة.. محترف "كورنثيانز" البرازيلي يلجأ لـ"الفيفا" بسبب مستحقاته!

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن أن اللاعب غابرييل نجم فريق كورنثيانز البرازيلي ووكيل أعماله، سيلجؤون للفيفا للحصول على قيمة عقد اللاعب كاملة مع الهلال.



وبحسب ما نقلت الصحف هناك فإن النادي البرازيلي يملك أوراقاً رسمية مع الهلال بأن اللاعب لديه عقد مع النادي مدة موسمين، بقيمة تصل لنحو 5 ملايين دولار سيطالبون بها.



ومن ضمن أوراق النادي البرازيلي: وجود ما يثبت تقديم الإدارة الهلالية لمبلغ 100 ألف دولار كنوع من اعتذار النادي عن إبرام التعاقد مع اللاعب.



وكان الهلال قد صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب بعد نجاحه في التوقيع مع الكولومبي غوستافو كويلار لاعب فلامنغو.