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3 مراحل.. خطة بريطانية تدريجية لتخفيف "إغلاق كورونا"

تبدأ بالمتاجر الصغيرة ثم مراكز التسوق وتنتهي بأماكن الترفيه

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، عن خطة الحكومة البريطانية لتخفيف الإغلاق الكامل الذي تَسَبّب به فيروس كورونا؛ حيث تشمل الخطة 3 مراحل تبدأ بشكل تدريجي وتباعًا.

وقالت الصحيفة إن "المرحلة الأولى ستشمل إعادة فتح المتاجر الصغيرة، إلى جانب أماكن العمل في الهواء الطلق؛ فيما ستشمل المرحلة الثانية، إعادة فتح مراكز التسوق الكبيرة، مع تشجيع المزيد من الأشخاص على العمل".

وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة ستكون من نصيب الحانات والمطاعم والفنادق ومراكز الترفيه؛ حيث سيتم إعادة فتحها آخر شيء.

ومن المقرر أن تُراجع الحكومة البريطانية الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا بحلول 7 مايو؛ لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون، عبّر عن قلقه من موجة قاتلة ثانية من فيروس كورونا.

وبلغ عدد المصابين بالوباء في بريطانيا أكثر من 195 ألف حالة، أما الوفيات فبلغت 29427؛ حيث تخطت بريطانيا إيطاليا من حيث عدد الوفيات، وأصبحت الدولة الثانية في هذه القائمة، فيما تحتل المرتبة الرابعة من حيث حصيلة الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

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3 مراحل.. خطة بريطانية تدريجية لتخفيف "إغلاق كورونا"
سبق

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، عن خطة الحكومة البريطانية لتخفيف الإغلاق الكامل الذي تَسَبّب به فيروس كورونا؛ حيث تشمل الخطة 3 مراحل تبدأ بشكل تدريجي وتباعًا.

وقالت الصحيفة إن "المرحلة الأولى ستشمل إعادة فتح المتاجر الصغيرة، إلى جانب أماكن العمل في الهواء الطلق؛ فيما ستشمل المرحلة الثانية، إعادة فتح مراكز التسوق الكبيرة، مع تشجيع المزيد من الأشخاص على العمل".

وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة ستكون من نصيب الحانات والمطاعم والفنادق ومراكز الترفيه؛ حيث سيتم إعادة فتحها آخر شيء.

ومن المقرر أن تُراجع الحكومة البريطانية الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا بحلول 7 مايو؛ لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون، عبّر عن قلقه من موجة قاتلة ثانية من فيروس كورونا.

وبلغ عدد المصابين بالوباء في بريطانيا أكثر من 195 ألف حالة، أما الوفيات فبلغت 29427؛ حيث تخطت بريطانيا إيطاليا من حيث عدد الوفيات، وأصبحت الدولة الثانية في هذه القائمة، فيما تحتل المرتبة الرابعة من حيث حصيلة الإصابات.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
01:13 PM

3 مراحل.. خطة بريطانية تدريجية لتخفيف "إغلاق كورونا"

تبدأ بالمتاجر الصغيرة ثم مراكز التسوق وتنتهي بأماكن الترفيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، عن خطة الحكومة البريطانية لتخفيف الإغلاق الكامل الذي تَسَبّب به فيروس كورونا؛ حيث تشمل الخطة 3 مراحل تبدأ بشكل تدريجي وتباعًا.

وقالت الصحيفة إن "المرحلة الأولى ستشمل إعادة فتح المتاجر الصغيرة، إلى جانب أماكن العمل في الهواء الطلق؛ فيما ستشمل المرحلة الثانية، إعادة فتح مراكز التسوق الكبيرة، مع تشجيع المزيد من الأشخاص على العمل".

وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة ستكون من نصيب الحانات والمطاعم والفنادق ومراكز الترفيه؛ حيث سيتم إعادة فتحها آخر شيء.

ومن المقرر أن تُراجع الحكومة البريطانية الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا بحلول 7 مايو؛ لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون، عبّر عن قلقه من موجة قاتلة ثانية من فيروس كورونا.

وبلغ عدد المصابين بالوباء في بريطانيا أكثر من 195 ألف حالة، أما الوفيات فبلغت 29427؛ حيث تخطت بريطانيا إيطاليا من حيث عدد الوفيات، وأصبحت الدولة الثانية في هذه القائمة، فيما تحتل المرتبة الرابعة من حيث حصيلة الإصابات.

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