جامعة طيبة تستحدث 7 تخصصات بالبكالوريوس لتواكب متطلبات سوق العمل

ستتم إتاحتها مطلع العام الدراسي 1444هـ للطلبة المستجدين من خريجي الثانوية

تستعد جامعة طيبة لاستحداث سبعة تخصصات أكاديمية جديدة مواكبة لرؤية المملكة 2030 متوافقة مع متطلبات الأنشطة الاقتصادية واحتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث تمنح البرامج درجة البكالوريوس في تخصصات: الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات وتحليلها والأمن السيبراني وهندسة الطاقة والهندسة الكيميائية وهندسة الاتصالات والتمريض المسرّع.

وذكر رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، أن البرامج الأكاديمية المستحدثة لدرجة البكالوريوس ستتم إتاحتها مع مطلع العام الدراسي القادم 1444هـ للطلبة المستجدين من خريجي الثانوية العامة؛ وذلك استكمالًا لمنجزات إستراتيجية الجامعة للتحول البرامجي الأكاديمي لخلق جيل منافس عالمياً يلبي احتياجات التنمية؛ وفق رؤية المملكة 2030.

وأضاف الدكتور السراني أن البرامج المستحدثة تشمل برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي الذي يسعى لإعداد كوادر مؤهلة ذات مهارات عالية في هذا المجال لتعديل سلوك وخصائص البرامج الحاسوبية تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها مثل التعلم والاستنتاج واتخاذ القرارات، كما يهدف البرنامج إلى المساهمة في بناء وتطوير برامج أكاديمية عالية الجودة في مجال الذكاء الاصطناعي تكون متوائمة مع الاحتياج الوطني لسوق العمل وسد الفجوة في هذا المجال، واستهداف القطاعات الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى المشاريع الاقتصادية التي ستضم مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي، والالتحاق بهذا البرنامج يؤهل لشهادة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعتمدة وشهادة الممارس المعتمد للذكاء الاصطناعي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن برنامج بكالوريوس علم البيانات وتحليلها الذي تسعى الجامعة من خلاله إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك بإعداد كوادر مؤهلة في علم البيانات وتحليلها قادرين على استخدام الأساليب العلمية والخوارزميات لاستخراج البيانات ومعالجتها، مع القدرة على تحليل البيانات باستخدام الأدوات التحليلية، والاستفادة من ذلك في دعم اتخاذ القرارات، كما يؤهل للالتحاق بهذا البرنامج للشهادات المهنية big data Hadoop certification و MongoDB Certified Developer.

وأبان أن برنامج بكالوريوس الأمن السيبراني لإعداد كوادر مؤهلة ذات كفاءة عالية في الأمن السيبراني؛ لمنع الاستخدام غير المصرّح به أو سوء استخدام المعلومات ونظم الاتصالات، وتعزيز حماية وخصوصية البيانات الشخصية ضد مخاطر الفضاء السيبراني، كما يهدف البرنامج إلى زيادة القوى البشرية التي تمتلك مهارات عالية في مجال الأمن السيبراني، والحماية والخصوصية للبيانات، والالتحاق بهذا البرنامج يؤهل للشهادات المهنية ( Certified Ethical Hacker ,CISA , GIAC , CISSP , ComPTIA Security, CISM) .

وأشار الدكتور السراني إلى أن الجامعة تطلق برنامجًا جديدًا لكلية الهندسة هو برنامج بكالوريوس هندسة الطاقة، لتخريج مهندسين مختصين ذوي كفاءات عالية في مجالات الطاقة المختلفة لإدارة مشاريع الطاقة وصيانتها ورفع كفاءتها مع المحافظة على البيئة، كما يهدف البرنامج إلى إعداد خريج قادر على الجمع بين برامج تحويل الطاقة وحماية البيئة مع برامج الاستدامة لبناء مستقبل مستدام للجميع، وإيجاد خريج يساهم في مكافحة أزمة المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية وتنفيذ حزمة متنامية من مشاريع الطاقة المتجددة؛ تحقيقاً لمبادرة السعودية الخضراء، وتخريج مهندسين لديهم المعرفة والخبرات والقدرة على المساهمة في المشاريع الريادية والإبداعية في مجال الطاقة المتجددة، ويؤهل الالتحاق بهذا البرنامج لشهادة مدير الطاقة المعتمد "CEM" وشهادة مدقق الطاقة المعتمد "CEA" وشهادة أخصائي قياس وتحقق "CMVP".

وأضاف أن كلية الهندسة كلية نوعية، أطلقت الجامعة برنامجًا جديدًا هو برنامج بكالوريوس الهندسة الكيميائية، الذي يؤهل خريجين لديهم القدرات والمهارات العالية في مجالات الهندسة الكيميائية المختلفة للمساهمة في تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 وإستراتيجيات القطاعات الوطنية الصناعية "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وإستراتيجية وزارة الصناعة"، كما يهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة للقيام بأدوار البحث والابتكار والتطوير بما يخدم القطاع الصناعي بالمملكة، كما يؤهل الالتحاق بهذا البرنامج للشهادات المهنية مهندس كيميائي معتمد "CCE" وهندسة كيميائية "HNC" وشهادة مهندس في التدريب "EIT".

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تتطلع لعمل برامج تتوافق مع الوظائف الواعدة، ولذلك رأت أن بعض البرامج تعطي قيمة كبيرة ومن ذلك برنامج بكالوريوس هندسة الاتصالات؛ لإعداد خريجين على قدر عالٍ من الكفاءة والمهارة في تصميم حلول تطبيقية للمشكلات المتعلقة بهندسة الاتصالات، كما يهدف إلى توطين التقنية والقدرة على تصميم وإدارة البوابات الإلكترونية المختلفة، وإدارة الاتصالات السلكية واللاسلكية، إضافةً إلى معرفة استخدام شبكات اتصالات حديثة ومتطورة، والالتحاق بهذا البرنامج يؤهل لشهادة المحترف المعتمد من مايكروسوفت "MCP"، وشهادة مهندس النظم المعتمدة من مايكروسوفت "MSCE".

وكشف رئيس الجامعة أن بكالوريوس التمريض المسرّع يتماشى مع برنامج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التمريض، وإسهاماً من جامعة طيبة في الحد من مشكلة العجز في ممارسي التمريض الجامعيين "أخصائي تمريض"، ولتوفير حلول لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة لخريجي الكليات العلمية لدراسة علوم التمريض بفترة وجيزة ومساعدتهم للحصول على درجة علمية في التمريض وتغيير مسارهم المهني "Re-skilling" لإعداد كوادر تمريض مؤهلة تمتلك الكفاءة والمهارات المهنية والبحثية التي تؤهلها للمنافسة في سوق العمل وتلبية الاحتياجات الصحية.