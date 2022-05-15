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إسبانيا تسجل 138 وفاة و549 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 144783

سجلت إسبانيا، اليوم، 138 حالة وفاة و549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت السلطات الصحية الإسبانية، بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 27459 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر"، إلى 230183 حالة.

وأوضحت أن 124571 مصاباً يتلقون العلاج في المستشفيات حالياً منهم 11493 مصاباً في وحدات العناية المركزة، في حين تماثل 144783 حالة للشفاء.

فيروس كورونا الجديد

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إسبانيا تسجل 138 وفاة و549 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت إسبانيا، اليوم، 138 حالة وفاة و549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت السلطات الصحية الإسبانية، بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 27459 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر"، إلى 230183 حالة.

وأوضحت أن 124571 مصاباً يتلقون العلاج في المستشفيات حالياً منهم 11493 مصاباً في وحدات العناية المركزة، في حين تماثل 144783 حالة للشفاء.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
02:36 PM

إسبانيا تسجل 138 وفاة و549 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 144783

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت إسبانيا، اليوم، 138 حالة وفاة و549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت السلطات الصحية الإسبانية، بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 27459 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر"، إلى 230183 حالة.

وأوضحت أن 124571 مصاباً يتلقون العلاج في المستشفيات حالياً منهم 11493 مصاباً في وحدات العناية المركزة، في حين تماثل 144783 حالة للشفاء.

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