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مذكرة تفاهم بين "سدايا" وصندوق التنمية الوطني لتحقيق أقصى استفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي

مواكبةً لما يخدم أولويات التنمية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وصندوق التنمية الوطني مذكرة تفاهم للتعاون بين الطرفين من أجل القيام بالعديد من المبادرات الوطنية الساعية إلى تحقيق أقصى استفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي؛ ويأتي ذلك في إطار الخطة الإستراتيجية لصندوق التنمية الوطني ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.

جرت مراسم التوقيع اليوم الأحد بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور/ عبدالله بن شرف الغامدي، وسعادة محافظ صندوق التنمية الوطني الأستاذ/ ستيفن جروف، وقد مثّل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتوقيع نائب مدير مركز المعلومات الوطني الرئيس التنفيذي لمكتب الإستراتيجية في سدايا الدكتور مشاري المشاري، فيما مثّل صندوق التنمية الوطني وكيل محافظ صندوق التنمية الوطني للإشراف على الصناديق عبدالإله النمر.

وبموجب هذه المذكرة تسعى الهيئة والصندوق إلى اعتماد مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن القطاعات المستهدفة في إستراتيجية الصندوق التنموية، كما ستعمل المذكرة على تحديد السبل والمنهجيات المُتّبعة للمُساهمة في تحفيز مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ودعم المشاريع النوعية؛ بما يخدم أولويات التنمية ويدعم الاحتياجات الاقتصادية للمملكة.

وأشاد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي بتوقيع مذكرة التفاهم والتعاون مع صندوق التنمية الوطني، معتبراً ذلك خطوة مُهمة في دعم اقتصاد المملكة وتحقيق رؤيتها 2030 الطموحة؛ واستكمالاً لجهودها المتواصلة في تحقيق التكامُل مع الجهات الحكومية والخاصة نحو مستقبلٍ نامٍ تسعى إلى بلوغه تحت توجيهات سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في ظلّ دعمه المستمر والسخي لسدايا والذي ساهم ولله الحمد في تحقيق العديد من الإنجازات.

كما أكد كل من الدكتور مشاري المشاري نائب مدير مركز المعلومات الوطني الرئيس التنفيذي لمكتب الإستراتيجية وعبدالإله النمر وكيل محافظ صندوق التنمية الوطني للإشراف على الصناديق، أنّ تضمين قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الاهتمام لدى الصندوق يُساهم بشكلٍ مباشر في دعم خطة المملكة التنموية لتمكين التحوّل الاقتصادي في المملكة، كما يعتبر استثماراً حقيقياً يمثّل ركيزة مهمة من ركائز دعم وتمويل هذا التحوّل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مذكرة تفاهم بين "سدايا" وصندوق التنمية الوطني لتحقيق أقصى استفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي
سبق

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وصندوق التنمية الوطني مذكرة تفاهم للتعاون بين الطرفين من أجل القيام بالعديد من المبادرات الوطنية الساعية إلى تحقيق أقصى استفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي؛ ويأتي ذلك في إطار الخطة الإستراتيجية لصندوق التنمية الوطني ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.

جرت مراسم التوقيع اليوم الأحد بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور/ عبدالله بن شرف الغامدي، وسعادة محافظ صندوق التنمية الوطني الأستاذ/ ستيفن جروف، وقد مثّل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتوقيع نائب مدير مركز المعلومات الوطني الرئيس التنفيذي لمكتب الإستراتيجية في سدايا الدكتور مشاري المشاري، فيما مثّل صندوق التنمية الوطني وكيل محافظ صندوق التنمية الوطني للإشراف على الصناديق عبدالإله النمر.

وبموجب هذه المذكرة تسعى الهيئة والصندوق إلى اعتماد مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن القطاعات المستهدفة في إستراتيجية الصندوق التنموية، كما ستعمل المذكرة على تحديد السبل والمنهجيات المُتّبعة للمُساهمة في تحفيز مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ودعم المشاريع النوعية؛ بما يخدم أولويات التنمية ويدعم الاحتياجات الاقتصادية للمملكة.

وأشاد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي بتوقيع مذكرة التفاهم والتعاون مع صندوق التنمية الوطني، معتبراً ذلك خطوة مُهمة في دعم اقتصاد المملكة وتحقيق رؤيتها 2030 الطموحة؛ واستكمالاً لجهودها المتواصلة في تحقيق التكامُل مع الجهات الحكومية والخاصة نحو مستقبلٍ نامٍ تسعى إلى بلوغه تحت توجيهات سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في ظلّ دعمه المستمر والسخي لسدايا والذي ساهم ولله الحمد في تحقيق العديد من الإنجازات.

كما أكد كل من الدكتور مشاري المشاري نائب مدير مركز المعلومات الوطني الرئيس التنفيذي لمكتب الإستراتيجية وعبدالإله النمر وكيل محافظ صندوق التنمية الوطني للإشراف على الصناديق، أنّ تضمين قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الاهتمام لدى الصندوق يُساهم بشكلٍ مباشر في دعم خطة المملكة التنموية لتمكين التحوّل الاقتصادي في المملكة، كما يعتبر استثماراً حقيقياً يمثّل ركيزة مهمة من ركائز دعم وتمويل هذا التحوّل.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
11:07 PM

مذكرة تفاهم بين "سدايا" وصندوق التنمية الوطني لتحقيق أقصى استفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي

مواكبةً لما يخدم أولويات التنمية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وصندوق التنمية الوطني مذكرة تفاهم للتعاون بين الطرفين من أجل القيام بالعديد من المبادرات الوطنية الساعية إلى تحقيق أقصى استفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي؛ ويأتي ذلك في إطار الخطة الإستراتيجية لصندوق التنمية الوطني ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.

جرت مراسم التوقيع اليوم الأحد بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور/ عبدالله بن شرف الغامدي، وسعادة محافظ صندوق التنمية الوطني الأستاذ/ ستيفن جروف، وقد مثّل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتوقيع نائب مدير مركز المعلومات الوطني الرئيس التنفيذي لمكتب الإستراتيجية في سدايا الدكتور مشاري المشاري، فيما مثّل صندوق التنمية الوطني وكيل محافظ صندوق التنمية الوطني للإشراف على الصناديق عبدالإله النمر.

وبموجب هذه المذكرة تسعى الهيئة والصندوق إلى اعتماد مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن القطاعات المستهدفة في إستراتيجية الصندوق التنموية، كما ستعمل المذكرة على تحديد السبل والمنهجيات المُتّبعة للمُساهمة في تحفيز مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ودعم المشاريع النوعية؛ بما يخدم أولويات التنمية ويدعم الاحتياجات الاقتصادية للمملكة.

وأشاد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي بتوقيع مذكرة التفاهم والتعاون مع صندوق التنمية الوطني، معتبراً ذلك خطوة مُهمة في دعم اقتصاد المملكة وتحقيق رؤيتها 2030 الطموحة؛ واستكمالاً لجهودها المتواصلة في تحقيق التكامُل مع الجهات الحكومية والخاصة نحو مستقبلٍ نامٍ تسعى إلى بلوغه تحت توجيهات سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في ظلّ دعمه المستمر والسخي لسدايا والذي ساهم ولله الحمد في تحقيق العديد من الإنجازات.

كما أكد كل من الدكتور مشاري المشاري نائب مدير مركز المعلومات الوطني الرئيس التنفيذي لمكتب الإستراتيجية وعبدالإله النمر وكيل محافظ صندوق التنمية الوطني للإشراف على الصناديق، أنّ تضمين قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الاهتمام لدى الصندوق يُساهم بشكلٍ مباشر في دعم خطة المملكة التنموية لتمكين التحوّل الاقتصادي في المملكة، كما يعتبر استثماراً حقيقياً يمثّل ركيزة مهمة من ركائز دعم وتمويل هذا التحوّل.

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