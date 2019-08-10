النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مواجهة حبية تجمع الأخضر بالأردن في ختام مشواره بغرب آسيا

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهته الأخيرة في بطولة غرب آسيا التي تقام في أربيل العراق، وذلك عندما يواجه الأردن.

ويتشارك المنتخبان المركز الأخير على قائمة ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة لكل منهما، في الوقت الذي يتقاسم فيه منتخبا الكويت والبحرين الصدارة، ولكل منهما 4 نقاط.

وخسر الأخضر السعودي مواجهته الأولى أمام العراق 1-2، وتعادل بعدها مع البحرين سلبيًّا، فيما خسر الأردن لقاءه الأول أمام البحرين 0-1، ثم تعادل مع الكويت 1-1.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مواجهة حبية تجمع الأخضر بالأردن في ختام مشواره بغرب آسيا
سبق

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهته الأخيرة في بطولة غرب آسيا التي تقام في أربيل العراق، وذلك عندما يواجه الأردن.

ويتشارك المنتخبان المركز الأخير على قائمة ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة لكل منهما، في الوقت الذي يتقاسم فيه منتخبا الكويت والبحرين الصدارة، ولكل منهما 4 نقاط.

وخسر الأخضر السعودي مواجهته الأولى أمام العراق 1-2، وتعادل بعدها مع البحرين سلبيًّا، فيما خسر الأردن لقاءه الأول أمام البحرين 0-1، ثم تعادل مع الكويت 1-1.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
01:44 AM

مواجهة حبية تجمع الأخضر بالأردن في ختام مشواره بغرب آسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,621

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهته الأخيرة في بطولة غرب آسيا التي تقام في أربيل العراق، وذلك عندما يواجه الأردن.

ويتشارك المنتخبان المركز الأخير على قائمة ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة لكل منهما، في الوقت الذي يتقاسم فيه منتخبا الكويت والبحرين الصدارة، ولكل منهما 4 نقاط.

وخسر الأخضر السعودي مواجهته الأولى أمام العراق 1-2، وتعادل بعدها مع البحرين سلبيًّا، فيما خسر الأردن لقاءه الأول أمام البحرين 0-1، ثم تعادل مع الكويت 1-1.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,635
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,637
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,638
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,727

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة