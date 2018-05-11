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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

لدعم منسوبي "الصحة".. جامعة الباحة تطلق مبادرة "دورنا نفزع "

في تخصصات التمريض والأخصائيين الممارسين في الميدان والمختبر

أطلقت جامعة الباحة أمس مبادرة "دورنا نفزع"، والتي تقدم الدعم والمساندة لمنسوبي القطاع الصحي بمنطقة الباحة من قبل طلاب الجامعة والممارسين الصحيين والأكاديميين وذوي الاختصاص، إضافة إلى دعم فريق الاستقصاء الوبائي بصحة منطقة الباحة بالكوادر المؤهلة من الكوادر التعليمية والفنية في الكليات الصحية بالجامعة.

وأوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور شايع المالكي أن المبادرة تأتي بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، لدعم التمريض والأخصائيين الممارسين في القطاع الصحي بالمنطقة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى دعم جميع أطياف الكادر الصحي الفني في تخصصات التمريض والأخصائيين الممارسين في الميدان في تخصصات المختبرات الطبية والصحة العامة وأخصائيي الأسنان والبصريات، وذلك في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لصحة الباحة.

وبيّن أن مبادرة دعم فريق الاستقصاء الوبائي بصحة المنطقة، تهدف إلى استقطاب الكوادر المؤهلة من الكوادر التعليمية والفنية في الكليات الصحية بالجامعة في أقسام الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية؛ للمساهمة في عمل وتنظيم الفرق التطوعية لمساندة فريق الاستقصاء الوبائي التابع للشؤون الصحية بالمنطقة.

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لدعم منسوبي "الصحة".. جامعة الباحة تطلق مبادرة "دورنا نفزع "
سبق

أطلقت جامعة الباحة أمس مبادرة "دورنا نفزع"، والتي تقدم الدعم والمساندة لمنسوبي القطاع الصحي بمنطقة الباحة من قبل طلاب الجامعة والممارسين الصحيين والأكاديميين وذوي الاختصاص، إضافة إلى دعم فريق الاستقصاء الوبائي بصحة منطقة الباحة بالكوادر المؤهلة من الكوادر التعليمية والفنية في الكليات الصحية بالجامعة.

وأوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور شايع المالكي أن المبادرة تأتي بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، لدعم التمريض والأخصائيين الممارسين في القطاع الصحي بالمنطقة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى دعم جميع أطياف الكادر الصحي الفني في تخصصات التمريض والأخصائيين الممارسين في الميدان في تخصصات المختبرات الطبية والصحة العامة وأخصائيي الأسنان والبصريات، وذلك في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لصحة الباحة.

وبيّن أن مبادرة دعم فريق الاستقصاء الوبائي بصحة المنطقة، تهدف إلى استقطاب الكوادر المؤهلة من الكوادر التعليمية والفنية في الكليات الصحية بالجامعة في أقسام الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية؛ للمساهمة في عمل وتنظيم الفرق التطوعية لمساندة فريق الاستقصاء الوبائي التابع للشؤون الصحية بالمنطقة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
02:08 PM

لدعم منسوبي "الصحة".. جامعة الباحة تطلق مبادرة "دورنا نفزع "

في تخصصات التمريض والأخصائيين الممارسين في الميدان والمختبر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أطلقت جامعة الباحة أمس مبادرة "دورنا نفزع"، والتي تقدم الدعم والمساندة لمنسوبي القطاع الصحي بمنطقة الباحة من قبل طلاب الجامعة والممارسين الصحيين والأكاديميين وذوي الاختصاص، إضافة إلى دعم فريق الاستقصاء الوبائي بصحة منطقة الباحة بالكوادر المؤهلة من الكوادر التعليمية والفنية في الكليات الصحية بالجامعة.

وأوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور شايع المالكي أن المبادرة تأتي بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، لدعم التمريض والأخصائيين الممارسين في القطاع الصحي بالمنطقة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى دعم جميع أطياف الكادر الصحي الفني في تخصصات التمريض والأخصائيين الممارسين في الميدان في تخصصات المختبرات الطبية والصحة العامة وأخصائيي الأسنان والبصريات، وذلك في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لصحة الباحة.

وبيّن أن مبادرة دعم فريق الاستقصاء الوبائي بصحة المنطقة، تهدف إلى استقطاب الكوادر المؤهلة من الكوادر التعليمية والفنية في الكليات الصحية بالجامعة في أقسام الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية؛ للمساهمة في عمل وتنظيم الفرق التطوعية لمساندة فريق الاستقصاء الوبائي التابع للشؤون الصحية بالمنطقة.

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