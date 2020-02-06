"سامسونج" تفاجئ العالم باختراع "نونا سيل" الاستثنائي في هاتف "جلاكسي إس 20 ألترا"

فاجأت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، العالم بالكشف عن اختراع جديد كليًّا، واستثنائي بصورة كبيرة، في هاتفها المرتقب "جلاكسي إس 20 ألترا".



وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن الاختراع الجديد الذي جهزته "سامسونج" عبارة عن تقنية كاميرا اسمها "نونا سيل".



وستدعم براءة الاختراع الجديد تقنية الكاميرا التي ستصل دقة تصويرها لنحو 108 ميجابيكسل، وستتماشى مع الكاميرات الرباعية التي تجهزها "سامسونج".



ومن المقرّر أن تعمل تلك التقنية لتفادي تضارب عدد الكاميرات؛ حيث ستعمل على تجميع تلك الكاميرات كلها بدقة كاميرا واحدة فائقة الدقة والجودة بصورة استثنائية.



كما ستدعم "نونا سيل" أيضًا، إمكانية تكبير وتصغير الصورة بأكثر من 100 ضعف، وبمدى بصري 10 أضعاف، من دون التأثير على جودة الصورة.



وستتراوح دقة مستشعرات تكبير الصورة ما بين 48 أو 64 ميجابيكسل تقريبًا.



كما ستعمل التقنية الجديدة على تصوير مشاهد بتفاصيل مذهلة وألوان واقعية بصورة غير مسبوقة، وبفضل مستشعر ToF الذي يسمح بتصوير لقطات ثلاثية الأبعاد.



ومن المقرر أن يتم إطلاق هاتف "جلاكسي إس 20" و"جلاكسي إس 20 ألترا" في احتفال عالمي يوم 11 فبراير.