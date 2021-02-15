باشرت الجهات الأمنية والمرورية حادثة اقتحام مركبة البنك الأهلي التجاري بمحافظة المجاردة، وتحطيم واجهته، والاستقرار داخله، دون وجود خسائر بشرية. فيما تولت الجهات الأمنية تأمين الموقع لحين إصلاح الأضرار.
بالصور .. اصطدام مركبة بواجهة البنك الأهلي في "المجاردة"
الجهات الأمنية تولت تأمين الموقع لحين إصلاح الأضرار
باشرت الجهات الأمنية والمرورية حادثة اقتحام مركبة البنك الأهلي التجاري بمحافظة المجاردة، وتحطيم واجهته، والاستقرار داخله، دون وجود خسائر بشرية. فيما تولت الجهات الأمنية تأمين الموقع لحين إصلاح الأضرار.المجاردة الجهات الأمنية حادث اصطدام
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بالصور .. اصطدام مركبة بواجهة البنك الأهلي في "المجاردة"عبدالعزيز الشهري سبق 2020-02-14
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
11:48 PM
بالصور .. اصطدام مركبة بواجهة البنك الأهلي في "المجاردة"
الجهات الأمنية تولت تأمين الموقع لحين إصلاح الأضرار
باشرت الجهات الأمنية والمرورية حادثة اقتحام مركبة البنك الأهلي التجاري بمحافظة المجاردة، وتحطيم واجهته، والاستقرار داخله، دون وجود خسائر بشرية. فيما تولت الجهات الأمنية تأمين الموقع لحين إصلاح الأضرار.
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