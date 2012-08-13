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بعد مقاطع أسرابها المتداولة.. "الجراد" يغادر فيفاء بعد وصوله بساعات

لم تسجل خسائر بالممتلكات والمحاصيل فيما يعتبرها كبار السن دلالات خير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأسراب الجراد، وهي تصل أمس الاثنين إلى محافظة فيفاء جنوب السعودية.

وغادرت أسراب الجراد المحافظة بعد ساعات قليلة من وصولها، ولم تسجل أي خسائر في الممتلكات والمحاصيل الزراعية، فيما يعتبر كبار السّن والأوائل في فيفاء، أن انتشار الجراد دلالة على الخير والأمطار.

وكانت أسراب الجراد قد شُوهدت في عدة محافظات جنوب السعودية، كانت محافظة فيفاء إحداها، إلا أنها سرعان ما غادرت المحافظة، ولم يتبق إلا بعض الأعداد القليلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد مقاطع أسرابها المتداولة.. "الجراد" يغادر فيفاء بعد وصوله بساعات
سبق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأسراب الجراد، وهي تصل أمس الاثنين إلى محافظة فيفاء جنوب السعودية.

وغادرت أسراب الجراد المحافظة بعد ساعات قليلة من وصولها، ولم تسجل أي خسائر في الممتلكات والمحاصيل الزراعية، فيما يعتبر كبار السّن والأوائل في فيفاء، أن انتشار الجراد دلالة على الخير والأمطار.

وكانت أسراب الجراد قد شُوهدت في عدة محافظات جنوب السعودية، كانت محافظة فيفاء إحداها، إلا أنها سرعان ما غادرت المحافظة، ولم يتبق إلا بعض الأعداد القليلة.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
09:21 AM

بعد مقاطع أسرابها المتداولة.. "الجراد" يغادر فيفاء بعد وصوله بساعات

لم تسجل خسائر بالممتلكات والمحاصيل فيما يعتبرها كبار السن دلالات خير

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
5
3,485

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأسراب الجراد، وهي تصل أمس الاثنين إلى محافظة فيفاء جنوب السعودية.

وغادرت أسراب الجراد المحافظة بعد ساعات قليلة من وصولها، ولم تسجل أي خسائر في الممتلكات والمحاصيل الزراعية، فيما يعتبر كبار السّن والأوائل في فيفاء، أن انتشار الجراد دلالة على الخير والأمطار.

وكانت أسراب الجراد قد شُوهدت في عدة محافظات جنوب السعودية، كانت محافظة فيفاء إحداها، إلا أنها سرعان ما غادرت المحافظة، ولم يتبق إلا بعض الأعداد القليلة.

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