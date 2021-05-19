النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محذراً من "خشاش الأرض".. الحصيني يتوقّع موجة حارة: 50 على الشرقية

قال: تقترب من منتصف الأربعينيات درجة على بعض مدن الوسطى والغربية

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ نهاية هذا الأسبوع، موجة حر متوسطة القوة "إلا أن يصرفها الله" على أجزاءٍ من المملكة والخليج.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تقترب من "50" على الشرقية، وتقترب من منتصف الأربعينيات درجة مئوية على بعض مدن الوسطى والغربية لعدة أيام.

وتابع: هذه الأيام يخرج فيه خشاش الأرض من جحورها بكثرة بسبب الحرارة عليكم بالأوراد الشرعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محذراً من "خشاش الأرض".. الحصيني يتوقّع موجة حارة: 50 على الشرقية
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ نهاية هذا الأسبوع، موجة حر متوسطة القوة "إلا أن يصرفها الله" على أجزاءٍ من المملكة والخليج.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تقترب من "50" على الشرقية، وتقترب من منتصف الأربعينيات درجة مئوية على بعض مدن الوسطى والغربية لعدة أيام.

وتابع: هذه الأيام يخرج فيه خشاش الأرض من جحورها بكثرة بسبب الحرارة عليكم بالأوراد الشرعية.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
08:49 AM

محذراً من "خشاش الأرض".. الحصيني يتوقّع موجة حارة: 50 على الشرقية

قال: تقترب من منتصف الأربعينيات درجة على بعض مدن الوسطى والغربية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
8,124

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ نهاية هذا الأسبوع، موجة حر متوسطة القوة "إلا أن يصرفها الله" على أجزاءٍ من المملكة والخليج.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تقترب من "50" على الشرقية، وتقترب من منتصف الأربعينيات درجة مئوية على بعض مدن الوسطى والغربية لعدة أيام.

وتابع: هذه الأيام يخرج فيه خشاش الأرض من جحورها بكثرة بسبب الحرارة عليكم بالأوراد الشرعية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,892
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,608
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,339
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,147

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة