محذراً من "خشاش الأرض".. الحصيني يتوقّع موجة حارة: 50 على الشرقية

قال: تقترب من منتصف الأربعينيات درجة على بعض مدن الوسطى والغربية

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ نهاية هذا الأسبوع، موجة حر متوسطة القوة "إلا أن يصرفها الله" على أجزاءٍ من المملكة والخليج.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تقترب من "50" على الشرقية، وتقترب من منتصف الأربعينيات درجة مئوية على بعض مدن الوسطى والغربية لعدة أيام.

وتابع: هذه الأيام يخرج فيه خشاش الأرض من جحورها بكثرة بسبب الحرارة عليكم بالأوراد الشرعية.