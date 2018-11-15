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"الحبوب" تعلن معايير تأهيل الشركات للمنافسة على تنفيذ صوامع "ضبا"

القصور وعدم استيفاء وتسليم جميع المتطلبات يُعد سبباً في عدم التأهل

في إطار مبادرة برنامج فعال للاحتياطي والخزن الاستراتيجي للأغذية التي تشرف المؤسسة العامة للحبوب على تنفيذها، تعلن المؤسسة عن دعوة الشركات المتخصصة في مجال إنشاء صوامع الغلال، للتقدم للتأهيل للمنافسة على تنفيذ مشروع إنشاء صوامع ضبا مع المرافق والخدمات سعة (120) ألف طن مع التصميم والإشراف؛ وذلك وفق معايير التأهيل المحددة من قِبَل المؤسسة.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني، الذي تُعد مبادرة برنامج فعال للاحتياطي والخزن الاستراتيجي للأغذية إحدى المبادرات المنبثقة عنه؛ حيث يعتبر استكمال التقديم وطلب التأهيل المسبق استجابةً لهذه الدعوة شرطاً أساسياً من شروط دخول المنافسة والحصول على وثيقة طلب العروض، ولن تقبل عروض من أية جهة لا يتم تأهيلها.

وتهيب المؤسسة بالشركات والمؤسسات الراغبة في التأهل للمشاركة في المنافسة المزمع طرحها، التأكد من قراءة النموذج المعد وفهم المعايير المطلوبة جيداً؛ حيث إن هذه المعايير هي الأساس في تأهيل المتنافسين مع مراعاة التقيد بتاريخ التسليم النهائي والمحدد له 21/ 3/ 1440هـ الموافق 29/ 11/ 2018م، على البريد الإلكترونى التالي: (Dubaproject@sago.gov.sa).

وتنوه المؤسسة بأن القصور وعدم استيفاء وتسليم جميع المتطلبات في موعد التسليم النهائي أو قبله يُعد سبباً في عدم التأهل، ويحق للمؤسسة العامة للحبوب قبول أو رفض أي تسليم وفقاً لما تراه مناسباً.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الحبوب" تعلن معايير تأهيل الشركات للمنافسة على تنفيذ صوامع "ضبا"
سبق

في إطار مبادرة برنامج فعال للاحتياطي والخزن الاستراتيجي للأغذية التي تشرف المؤسسة العامة للحبوب على تنفيذها، تعلن المؤسسة عن دعوة الشركات المتخصصة في مجال إنشاء صوامع الغلال، للتقدم للتأهيل للمنافسة على تنفيذ مشروع إنشاء صوامع ضبا مع المرافق والخدمات سعة (120) ألف طن مع التصميم والإشراف؛ وذلك وفق معايير التأهيل المحددة من قِبَل المؤسسة.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني، الذي تُعد مبادرة برنامج فعال للاحتياطي والخزن الاستراتيجي للأغذية إحدى المبادرات المنبثقة عنه؛ حيث يعتبر استكمال التقديم وطلب التأهيل المسبق استجابةً لهذه الدعوة شرطاً أساسياً من شروط دخول المنافسة والحصول على وثيقة طلب العروض، ولن تقبل عروض من أية جهة لا يتم تأهيلها.

وتهيب المؤسسة بالشركات والمؤسسات الراغبة في التأهل للمشاركة في المنافسة المزمع طرحها، التأكد من قراءة النموذج المعد وفهم المعايير المطلوبة جيداً؛ حيث إن هذه المعايير هي الأساس في تأهيل المتنافسين مع مراعاة التقيد بتاريخ التسليم النهائي والمحدد له 21/ 3/ 1440هـ الموافق 29/ 11/ 2018م، على البريد الإلكترونى التالي: (Dubaproject@sago.gov.sa).

وتنوه المؤسسة بأن القصور وعدم استيفاء وتسليم جميع المتطلبات في موعد التسليم النهائي أو قبله يُعد سبباً في عدم التأهل، ويحق للمؤسسة العامة للحبوب قبول أو رفض أي تسليم وفقاً لما تراه مناسباً.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
08:31 AM

"الحبوب" تعلن معايير تأهيل الشركات للمنافسة على تنفيذ صوامع "ضبا"

القصور وعدم استيفاء وتسليم جميع المتطلبات يُعد سبباً في عدم التأهل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إطار مبادرة برنامج فعال للاحتياطي والخزن الاستراتيجي للأغذية التي تشرف المؤسسة العامة للحبوب على تنفيذها، تعلن المؤسسة عن دعوة الشركات المتخصصة في مجال إنشاء صوامع الغلال، للتقدم للتأهيل للمنافسة على تنفيذ مشروع إنشاء صوامع ضبا مع المرافق والخدمات سعة (120) ألف طن مع التصميم والإشراف؛ وذلك وفق معايير التأهيل المحددة من قِبَل المؤسسة.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني، الذي تُعد مبادرة برنامج فعال للاحتياطي والخزن الاستراتيجي للأغذية إحدى المبادرات المنبثقة عنه؛ حيث يعتبر استكمال التقديم وطلب التأهيل المسبق استجابةً لهذه الدعوة شرطاً أساسياً من شروط دخول المنافسة والحصول على وثيقة طلب العروض، ولن تقبل عروض من أية جهة لا يتم تأهيلها.

وتهيب المؤسسة بالشركات والمؤسسات الراغبة في التأهل للمشاركة في المنافسة المزمع طرحها، التأكد من قراءة النموذج المعد وفهم المعايير المطلوبة جيداً؛ حيث إن هذه المعايير هي الأساس في تأهيل المتنافسين مع مراعاة التقيد بتاريخ التسليم النهائي والمحدد له 21/ 3/ 1440هـ الموافق 29/ 11/ 2018م، على البريد الإلكترونى التالي: (Dubaproject@sago.gov.sa).

وتنوه المؤسسة بأن القصور وعدم استيفاء وتسليم جميع المتطلبات في موعد التسليم النهائي أو قبله يُعد سبباً في عدم التأهل، ويحق للمؤسسة العامة للحبوب قبول أو رفض أي تسليم وفقاً لما تراه مناسباً.

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