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"الصحة" تؤكد مجددًا على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال التجمعات العائلية

داعية إلى لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا

أكدت الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1261) حالة مؤكدة وتعافي (922) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9698) حالة منها (1580) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (459968) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (442782) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(17) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7488) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تؤكد مجددًا على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال التجمعات العائلية
سبق

أكدت الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1261) حالة مؤكدة وتعافي (922) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9698) حالة منها (1580) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (459968) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (442782) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(17) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7488) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
03:54 PM

"الصحة" تؤكد مجددًا على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال التجمعات العائلية

داعية إلى لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,964

أكدت الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1261) حالة مؤكدة وتعافي (922) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9698) حالة منها (1580) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (459968) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (442782) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(17) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7488) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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