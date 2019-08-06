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مقاطعة صينية تشجع على الحج .. لن تصدق عدد القادمين منها لأداء الفريضة

مسؤول: مؤسف أن بعض الدول الغربية تختلق مخاوف بشأن "الحرية الدينية" لدينا

سيؤدي 11 ألف مسلم من مقاطعة شينج يانغ الويغورية من شمال غربي الصين، أداء فريضة الحج هذا العام، بناءً على الترتيبات الخاصة للحكومة الصينية.

وبدأ الحجاج الراغبون في رحلتهم إلى مكة المكرّمة من أورومتشي عاصمة المقاطعة؛ حيث تشير التقديرات، إلى تزايد عدد الحجاج الذين يقومون بأداء فريضة الحج من مختلف المناطق الصينية.

وقال رئيس مجموعة شينج يانغ للحج، أبيدولا سيدولا؛ إن عدد المسلمين الصينيين الذين يؤدون فريضة الحج يزداد مع مرور كل عام، في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة المملكة للمسلمين عامة، مشيراً إلى أن السلطات في مقاطعة شينج يانغ تسهم في مساعدة الراغبين في الحج وأداء ممارساتهم الدينية.

وأضاف: المسلمون في الصين يتمتعون بحرية دينية كاملة، من المؤسف أن بعض الدول الغربية ووسائل الإعلام الأجنبية منخرطة في اختلاق مخاوف بشأن الحرية الدينية في الصين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقاطعة صينية تشجع على الحج .. لن تصدق عدد القادمين منها لأداء الفريضة
سبق

سيؤدي 11 ألف مسلم من مقاطعة شينج يانغ الويغورية من شمال غربي الصين، أداء فريضة الحج هذا العام، بناءً على الترتيبات الخاصة للحكومة الصينية.

وبدأ الحجاج الراغبون في رحلتهم إلى مكة المكرّمة من أورومتشي عاصمة المقاطعة؛ حيث تشير التقديرات، إلى تزايد عدد الحجاج الذين يقومون بأداء فريضة الحج من مختلف المناطق الصينية.

وقال رئيس مجموعة شينج يانغ للحج، أبيدولا سيدولا؛ إن عدد المسلمين الصينيين الذين يؤدون فريضة الحج يزداد مع مرور كل عام، في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة المملكة للمسلمين عامة، مشيراً إلى أن السلطات في مقاطعة شينج يانغ تسهم في مساعدة الراغبين في الحج وأداء ممارساتهم الدينية.

وأضاف: المسلمون في الصين يتمتعون بحرية دينية كاملة، من المؤسف أن بعض الدول الغربية ووسائل الإعلام الأجنبية منخرطة في اختلاق مخاوف بشأن الحرية الدينية في الصين".

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
12:40 PM

مقاطعة صينية تشجع على الحج .. لن تصدق عدد القادمين منها لأداء الفريضة

مسؤول: مؤسف أن بعض الدول الغربية تختلق مخاوف بشأن "الحرية الدينية" لدينا

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خالد علي - الرياض
0
1,382

سيؤدي 11 ألف مسلم من مقاطعة شينج يانغ الويغورية من شمال غربي الصين، أداء فريضة الحج هذا العام، بناءً على الترتيبات الخاصة للحكومة الصينية.

وبدأ الحجاج الراغبون في رحلتهم إلى مكة المكرّمة من أورومتشي عاصمة المقاطعة؛ حيث تشير التقديرات، إلى تزايد عدد الحجاج الذين يقومون بأداء فريضة الحج من مختلف المناطق الصينية.

وقال رئيس مجموعة شينج يانغ للحج، أبيدولا سيدولا؛ إن عدد المسلمين الصينيين الذين يؤدون فريضة الحج يزداد مع مرور كل عام، في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة المملكة للمسلمين عامة، مشيراً إلى أن السلطات في مقاطعة شينج يانغ تسهم في مساعدة الراغبين في الحج وأداء ممارساتهم الدينية.

وأضاف: المسلمون في الصين يتمتعون بحرية دينية كاملة، من المؤسف أن بعض الدول الغربية ووسائل الإعلام الأجنبية منخرطة في اختلاق مخاوف بشأن الحرية الدينية في الصين".

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