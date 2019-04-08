"طلال مداح".. صوت الأرض في ميزان "نور للثقافة والفنون" أنغام ومقامات

فنانون: مختلف ومتسامح ومتواضع.. طوّر الأغنية ولحّنها واكتشف الكثيرين

لم يترك المتحدثون في ندوة "نور الحوار" ضمن مهرجان "نور للثقافة والفنون"، من قواميس الإطراء ومصطلحات المديح إلا وتناولوها تمجيدًا وإنصافًا وإعجابًا بـ"صوت الأرض" طلال مداح، كما تم استعراض أبرز المواقف الإنسانية لهذه القامة الفنية، وتجددت المطالبات بتخليد ذكراه من خلال الفعاليات والندوات، وتسمية أحد المسارح باسمه.

وجاءت جلسة الحوار بعنوان "تاريخ الفنان الراحل طلال مداح"، وتحدّث خلالها الملحن السعودي المعروف ناصر الصالح، والفنان مدني عبادي، وأدارها الإعلامي يحيى زريقان، وحضر الندوة جمع غفير من الجنسين، تَقَدمهم المشرف العام على مهرجان نور للثقافة والفنون الدكتور سعد البازعي.

وبدأ الملحن "الصالح" مستعرضًا الأثر الذي تركه الفنان طلال مداح في حياته، وقال إنه أثّر فينا كلنا، وترك مخزونًا كبيرًا للفن السعودي، ونستشف منه كل النغمات الأصيلة، وهو أكثر فنان يمتع في صوته الشجي، ولا يوجد أي فنان سعودي مثل طلال في الشجن.. وفي جميع مراحله الفنية مر بمحطات مهمة بدأها مع طارق عبدالحكيم وسراج عمر وعبدالله محمد -رحمهم الله، وأول مرة قابلت فيها طلال لاحظتُ التواضع منه وكيف أنه يبوس يده بعد أن يسلّم عليك.

ويتذكر موقفًا لا ينساه في نفس اليوم الذي رحل فيه "صوت الأرض" قائلًا: عملت عام 2000 أغنية "بنت النور"، وأغنية "أعترف لك.. لا هي نار ولا هي ماء"، وقابلت "خالد أبو منذر"، وقلت له: عندي صوتين هما الفنان محمد عبده وطلال مداح، وأعطينا محمد "بنت النور"؛ لكن بنفس العام شاء القدر أن يذهب طلال مداح.

وأضاف: طلال هو من حدّث الأغنية السعودية من خلال أعمال مثل "مقادير"، وما زلنا نرتكز على هذا الخط، وهو من أعظم الملحنين في المملكة، ومع ذلك أعطى الفرصة لملحنين آخرين في مسيرته؛ وهذا دليل على طيبة قلبه وأصالته وحبه لشباب الوطن، وأتمنى أن يخلد في قلوبنا وتخلد المسارح باسمه؛ فهو صاحب انتقاءات عالية، والعمالقة صنعوا عملًا دون تكلف، وهو خير من ارتقى بالفن السعودي في زمنه.

وتداخل أحد الحضور يسأل عن رأي الضيوف في تصريح سابق لمحمد عبده عندما قال: "طلال مداح فنان كبير؛ لكن المطبخ القريب منه غير نظيف"؛ فرد يحيى زريقان بقوله: "الحياة مطبخ كبير، وعليك أن تتذوق حسب الطلب، ومع كل التقدير لمحمد عبده؛ فإن هذا الكلام غير مقبول، ويمكن أنه غير مقصود، وهذا لا ينقص من طلال لأن المطبخ واحد، وهذا المطبخ هو من قدّم محمد عبده أيضًا، ومهما حاول الناس وحاولت طيور الظلام التقليل من طلال؛ لن تستطيع لأنه مخلد في تاريخنا المعاصر".

فيما علّق ناصر الصالح: أي إنسان يقلل من طلال هو مجنون، وغير مدرك، ويظل طلال ماركة مسجلة في تاريخ الفن السعودي. وقال "مدني عبادي" المطبخ واحد، وكلام محمد يخصه وله تبريراته، وكلهم كانوا يمثلون دور الفن السعودي في الوطن العربي.

وعن علاقته بـ"صوت الأرض" قال مدني عبادي: تشرفت بصغري كمعجب، وتربيتُ على صوته، ودارت الأيام حتى أصبحت أحد العازفين معه في الفرقة.. ومن المواقف: أتذكر أننا كنا في بروفة تسبق حفلًا كبيرًا لشخص اتفقنا معه بمقابل مادي، وفجأة جاءنا أحد المحبين لطلال وقال: "تكفى أبغاك تغني في مناسبتنا.. أنا نذرت نذر"؛ فقال طلال: "إحنا مرتبطين بحفل؛ لكن راح نحضر لفترة قصيرة ونغني لك أغنيتين ونمشي"، ثم وصلنا إلى هناك وغنى لهم، وعندما شاهد حجم فرحتهم؛ طلب من عبدالمجيد عبدالله أن يذهب للحفل الأول، ثم واصل يغني الليل كله بالمجان!

وتابع: طلال عبقري وصاحب أفكار، ويبحث عن الجملة التي تفهمها كل الأجيال، وهو ممتلئ بالأنغام والمقامات، وغنى في وقت مبكر "وردك يا زارع الورد"، وعندما ظهر كصوت جديد خرج عن المألوف.

وأجاب "عبادي" عن دور طلال مداح مع الصراعات الفنية في ذلك الوقت قائلًا: تحدث صدامات خفيفة؛ لكن الرجل متسامح، ويحاول أن يقدم مواهب، ويُحسب له أنه من قدّم الفنانان عبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله.

وتحدّث مدير الندوة يحيى زريقان عن طلال بقوله: ما قبل ظهور طلال مداح كانت الأغنية مذهبية "مذهب واحد" وفلكلورية وأهازيج، ولأنه شخصية غير عادية، سألته عن أغنية "وردك يا زارع الورد" التي انطلقت في عام 1955م، وقال: "إن هذه الأغنية كادت أن تكون مقبرة لي"، وهي أول أغنية سعودية حديثة. وأردف: "أتذكر من المواقف أنه أحيا حفل زواج عند ناس ثم غادر لمنزله، وبعد ساعات جاء صاحب المناسبة، وطرق الباب وقال: نحن خجلانين منك ومهما أعطيناك من ثمن فلن نوفيك حقك، وخذ هذا المبلغ الإضافي. فقال طلال: الفلوس لا تهم..أنا توقعتك تقول تعال غن مرة أخرى".

وكشف أن "مداح" كان نائمًا يومًا ما، ففزع من نومه ليجسد لحن "يا زمن صبرك شويا".. وختم "هو مختلف وحالة نادرة جدًّا، ونتمنى أن يؤسس متحف لطلال مداح".