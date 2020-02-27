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"الصحة الكويتية": 43 حالة مصابة بـ"كورونا" جميعهم قدِموا من إيران

قالت: دعمنا تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشّيه

قالت وزارة الصحة الكويتية إن جميع حالات فيروس "كورونا" المسجلة حتى الآن هي لأشخاص قدِموا من إيران، مناشدةً المواطنين والمقيمين التقيد بالإرشادات الصحية الرسمية بشأن فيروس "كورونا".

وأضافت: تم عزل جميع حالات فيروس "كورونا" وفق البروتوكولات الطبية، ورصد 43 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" في الكويت.

ووفق "سكاي نيوز" تابعت: طبّقنا الحجر الصحي بشأن فيروس "كورونا"، كما توصي به منظمة الصحة العالمية.

وكانت هناك فرق مشكّلة وموجودة بالأساس للتعامل مع تسجيل أول حالات بفيروس "كورونا" في الكويت.

وأردفت: دعمنا تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية؛ لمنع تفشي فيروس "كورونا"، وتم تفعيل برامج الرصد والاستجابة في الوزارة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا".

وزارة الصحة الكويتية الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة الكويتية": 43 حالة مصابة بـ"كورونا" جميعهم قدِموا من إيران
سبق

قالت وزارة الصحة الكويتية إن جميع حالات فيروس "كورونا" المسجلة حتى الآن هي لأشخاص قدِموا من إيران، مناشدةً المواطنين والمقيمين التقيد بالإرشادات الصحية الرسمية بشأن فيروس "كورونا".

وأضافت: تم عزل جميع حالات فيروس "كورونا" وفق البروتوكولات الطبية، ورصد 43 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" في الكويت.

ووفق "سكاي نيوز" تابعت: طبّقنا الحجر الصحي بشأن فيروس "كورونا"، كما توصي به منظمة الصحة العالمية.

وكانت هناك فرق مشكّلة وموجودة بالأساس للتعامل مع تسجيل أول حالات بفيروس "كورونا" في الكويت.

وأردفت: دعمنا تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية؛ لمنع تفشي فيروس "كورونا"، وتم تفعيل برامج الرصد والاستجابة في الوزارة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا".

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
10:45 AM
اخر تعديل
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
10:54 AM

"الصحة الكويتية": 43 حالة مصابة بـ"كورونا" جميعهم قدِموا من إيران

قالت: دعمنا تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشّيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة الكويتية إن جميع حالات فيروس "كورونا" المسجلة حتى الآن هي لأشخاص قدِموا من إيران، مناشدةً المواطنين والمقيمين التقيد بالإرشادات الصحية الرسمية بشأن فيروس "كورونا".

وأضافت: تم عزل جميع حالات فيروس "كورونا" وفق البروتوكولات الطبية، ورصد 43 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" في الكويت.

ووفق "سكاي نيوز" تابعت: طبّقنا الحجر الصحي بشأن فيروس "كورونا"، كما توصي به منظمة الصحة العالمية.

وكانت هناك فرق مشكّلة وموجودة بالأساس للتعامل مع تسجيل أول حالات بفيروس "كورونا" في الكويت.

وأردفت: دعمنا تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية؛ لمنع تفشي فيروس "كورونا"، وتم تفعيل برامج الرصد والاستجابة في الوزارة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا".

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