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لجنة الاحتراف تعقد اجتماعًا "عن بعد" مع وسطاء اللاعبين

الموافقة على توقيع اتفاقية ملزمة

عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين برئاسة معيض الشهري، اجتماعًا "عن بعد" مع وسطاء اللاعبين المعتمدين لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجاء الاجتماع لمناقشة لائحة العمل مع الوسطاء والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن؛ حيث استمعت اللجنة لمقترحات ومرئيات وسطاء اللاعبين لدراستها وأخذها بعين الاعتبار في تعديل اللائحة.

وشهد الاجتماع الموافقة على توقيع اتفاقية ملزمة بين الوسطاء، تتضمّن عدم التعامل مع أي لاعب محترف يحمل عقد تمثيل مع وسيط آخر.

إلى جانب الموافقة على توقيع اتفاقية ملزمة بين الوسطاء، تتضمَّن عدم التعامل مع أي لاعب محترف يحمل عقد تمثيل مع وسيط آخر، أو السعي لإقناعه بفسخ عقد التمثيل مع أي وسيط والتوقيع معه، فيما تضمنت الاتفاقية عقوبات للمخالفين، وسوف يكون من ضمن الملاحق الموجودة في لائحة العمل مع الوسطاء.

ونوّهت اللجنة إلى ملاحظات طلبات تجديد رخصة وسيط، وكذلك آلية إشعار اللجنة بعقود التمثيل سواء مع اللاعب أو النادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة الاحتراف تعقد اجتماعًا "عن بعد" مع وسطاء اللاعبين
سبق

عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين برئاسة معيض الشهري، اجتماعًا "عن بعد" مع وسطاء اللاعبين المعتمدين لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجاء الاجتماع لمناقشة لائحة العمل مع الوسطاء والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن؛ حيث استمعت اللجنة لمقترحات ومرئيات وسطاء اللاعبين لدراستها وأخذها بعين الاعتبار في تعديل اللائحة.

وشهد الاجتماع الموافقة على توقيع اتفاقية ملزمة بين الوسطاء، تتضمّن عدم التعامل مع أي لاعب محترف يحمل عقد تمثيل مع وسيط آخر.

إلى جانب الموافقة على توقيع اتفاقية ملزمة بين الوسطاء، تتضمَّن عدم التعامل مع أي لاعب محترف يحمل عقد تمثيل مع وسيط آخر، أو السعي لإقناعه بفسخ عقد التمثيل مع أي وسيط والتوقيع معه، فيما تضمنت الاتفاقية عقوبات للمخالفين، وسوف يكون من ضمن الملاحق الموجودة في لائحة العمل مع الوسطاء.

ونوّهت اللجنة إلى ملاحظات طلبات تجديد رخصة وسيط، وكذلك آلية إشعار اللجنة بعقود التمثيل سواء مع اللاعب أو النادي.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
04:34 PM

لجنة الاحتراف تعقد اجتماعًا "عن بعد" مع وسطاء اللاعبين

الموافقة على توقيع اتفاقية ملزمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين برئاسة معيض الشهري، اجتماعًا "عن بعد" مع وسطاء اللاعبين المعتمدين لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجاء الاجتماع لمناقشة لائحة العمل مع الوسطاء والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن؛ حيث استمعت اللجنة لمقترحات ومرئيات وسطاء اللاعبين لدراستها وأخذها بعين الاعتبار في تعديل اللائحة.

وشهد الاجتماع الموافقة على توقيع اتفاقية ملزمة بين الوسطاء، تتضمّن عدم التعامل مع أي لاعب محترف يحمل عقد تمثيل مع وسيط آخر.

إلى جانب الموافقة على توقيع اتفاقية ملزمة بين الوسطاء، تتضمَّن عدم التعامل مع أي لاعب محترف يحمل عقد تمثيل مع وسيط آخر، أو السعي لإقناعه بفسخ عقد التمثيل مع أي وسيط والتوقيع معه، فيما تضمنت الاتفاقية عقوبات للمخالفين، وسوف يكون من ضمن الملاحق الموجودة في لائحة العمل مع الوسطاء.

ونوّهت اللجنة إلى ملاحظات طلبات تجديد رخصة وسيط، وكذلك آلية إشعار اللجنة بعقود التمثيل سواء مع اللاعب أو النادي.

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