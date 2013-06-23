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"الحصيني" يتوقع هطول أمطار ورياح قوية على مرتفعات هذه المناطق

تكون متوسطة ومصحوبة بحبات من البرد.. وتمتد إلى الربع الخالي

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، ‏هطول أمطار غدًا الأربعاء على أجزاء من مرتفعات مناطق: مكة المكرمة، عسير، جازان وتمتد إلى الربع الخالي واليمن وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، ويتوقع أن تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بحبات من البرد.

وأوضح "الحصيني" أنه يتوقع رياحًا من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من مناطق: الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك خصوصًا السواحل، إضافةً إلى دولة الكويت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يتوقع هطول أمطار ورياح قوية على مرتفعات هذه المناطق
سبق

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، ‏هطول أمطار غدًا الأربعاء على أجزاء من مرتفعات مناطق: مكة المكرمة، عسير، جازان وتمتد إلى الربع الخالي واليمن وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، ويتوقع أن تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بحبات من البرد.

وأوضح "الحصيني" أنه يتوقع رياحًا من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من مناطق: الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك خصوصًا السواحل، إضافةً إلى دولة الكويت.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
10:32 PM

"الحصيني" يتوقع هطول أمطار ورياح قوية على مرتفعات هذه المناطق

تكون متوسطة ومصحوبة بحبات من البرد.. وتمتد إلى الربع الخالي

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منصور الشلاقي - الرياض
0
2,684

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، ‏هطول أمطار غدًا الأربعاء على أجزاء من مرتفعات مناطق: مكة المكرمة، عسير، جازان وتمتد إلى الربع الخالي واليمن وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، ويتوقع أن تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بحبات من البرد.

وأوضح "الحصيني" أنه يتوقع رياحًا من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من مناطق: الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك خصوصًا السواحل، إضافةً إلى دولة الكويت.

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