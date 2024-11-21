"الفيصل" ينقل تعازي القيادة لولي عهد أبوظبي في وفاة "سلطان بن زايد"

ترأس الوفد السعودي الذي استقبله "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية

نقل الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظهما الله- ومواساتهما للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان - رحمه الله-، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد الأمير خالد الفيصل والوفد المرافق اليوم الأربعاء في قصر مشرف بالعاصمة أبوظبي، بحضور عدد من أصحاب السمو والمسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب الجميع عن صادق تعازيهم ومواساتهم في وفاة الفقيد، سائلين المولى -عز وجل- أن يشمله بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان في فقيدهم.

وضمَّ الوفد السعودي برئاسة "الفيصل" الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين.