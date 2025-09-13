النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يصيب 2.089 إيرانياً ويقتل 128 خلال 24 ساعة

عدد الوفيات يرتفع إلى 23.157

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي اليوم (الأحد)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد زاد 2.089؛ ليصل إلى 402.029، مع تسجيل 128 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبينت المتحدثة أن العدد الرسمي للوفيات وصل إلى 23.157 في إيران، لتكون واحدة من أكثر الدول تضررًا بالجائحة في الشرق الأوسط، وفقاً لـ"رويترز".

إيران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يصيب 2.089 إيرانياً ويقتل 128 خلال 24 ساعة
سبق

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي اليوم (الأحد)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد زاد 2.089؛ ليصل إلى 402.029، مع تسجيل 128 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبينت المتحدثة أن العدد الرسمي للوفيات وصل إلى 23.157 في إيران، لتكون واحدة من أكثر الدول تضررًا بالجائحة في الشرق الأوسط، وفقاً لـ"رويترز".

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
02:36 PM

"كورونا" يصيب 2.089 إيرانياً ويقتل 128 خلال 24 ساعة

عدد الوفيات يرتفع إلى 23.157

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
127

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي اليوم (الأحد)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد زاد 2.089؛ ليصل إلى 402.029، مع تسجيل 128 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبينت المتحدثة أن العدد الرسمي للوفيات وصل إلى 23.157 في إيران، لتكون واحدة من أكثر الدول تضررًا بالجائحة في الشرق الأوسط، وفقاً لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,938
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,527
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,517

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة