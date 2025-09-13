"كورونا" يصيب 2.089 إيرانياً ويقتل 128 خلال 24 ساعة

عدد الوفيات يرتفع إلى 23.157

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي اليوم (الأحد)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد زاد 2.089؛ ليصل إلى 402.029، مع تسجيل 128 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبينت المتحدثة أن العدد الرسمي للوفيات وصل إلى 23.157 في إيران، لتكون واحدة من أكثر الدول تضررًا بالجائحة في الشرق الأوسط، وفقاً لـ"رويترز".