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"التعليم" توضح آلية قبول أطفال الفئات الموجودين بشكل غير نظامي

طالبت بتزويد وكالة التعليم العام بإحصائية شهرية لأعداد المقبولين

بيّنت وزارة التعليم، من خلال تعميم لها لجميع إدارات التعليم في المملكة، آلية قبول أطفال الفئات الموجودة بالمملكة بشكل غير نظامي.

وأوضحت الوزارة من خلال التعميم ضرورة قيام إدارة المدرسة المتقدم لها الطالب بتسليم الاستمارة لولي أمر الطفل أو الطالب؛ لتعبئة بياناتهم، ثم يوجه لمراجعة إمارة المنطقة؛ لاستكمال البيانات والتصديق على الاستمارة وإعادتها لإدارة المدرسة؛ لتمكين ابنه أو ابنته من الدراسة خلال العام الدراسي 1443هـ، وتزويد وكالة التعليم العام "الإدارة العامة للتقويم والقبول" بإحصائية شهرية لأعداد المقبولين في جميع مراحل التعليم العام.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" توضح آلية قبول أطفال الفئات الموجودين بشكل غير نظامي
سبق

بيّنت وزارة التعليم، من خلال تعميم لها لجميع إدارات التعليم في المملكة، آلية قبول أطفال الفئات الموجودة بالمملكة بشكل غير نظامي.

وأوضحت الوزارة من خلال التعميم ضرورة قيام إدارة المدرسة المتقدم لها الطالب بتسليم الاستمارة لولي أمر الطفل أو الطالب؛ لتعبئة بياناتهم، ثم يوجه لمراجعة إمارة المنطقة؛ لاستكمال البيانات والتصديق على الاستمارة وإعادتها لإدارة المدرسة؛ لتمكين ابنه أو ابنته من الدراسة خلال العام الدراسي 1443هـ، وتزويد وكالة التعليم العام "الإدارة العامة للتقويم والقبول" بإحصائية شهرية لأعداد المقبولين في جميع مراحل التعليم العام.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
02:38 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:06 AM

"التعليم" توضح آلية قبول أطفال الفئات الموجودين بشكل غير نظامي

طالبت بتزويد وكالة التعليم العام بإحصائية شهرية لأعداد المقبولين

A A A
سعود الدعجاني - جدة
2
21,765

بيّنت وزارة التعليم، من خلال تعميم لها لجميع إدارات التعليم في المملكة، آلية قبول أطفال الفئات الموجودة بالمملكة بشكل غير نظامي.

وأوضحت الوزارة من خلال التعميم ضرورة قيام إدارة المدرسة المتقدم لها الطالب بتسليم الاستمارة لولي أمر الطفل أو الطالب؛ لتعبئة بياناتهم، ثم يوجه لمراجعة إمارة المنطقة؛ لاستكمال البيانات والتصديق على الاستمارة وإعادتها لإدارة المدرسة؛ لتمكين ابنه أو ابنته من الدراسة خلال العام الدراسي 1443هـ، وتزويد وكالة التعليم العام "الإدارة العامة للتقويم والقبول" بإحصائية شهرية لأعداد المقبولين في جميع مراحل التعليم العام.

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