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شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي نفَّذوا عمليات نصب عبر مواقع التواصل.. وحصيلتهم 4 ملايين ريال

من المقيمين.. ونفَّذوا 15 عملية أوهموا خلالها ضحاياهم بتوظيف أموالهم واستثمارها

أطاحت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض بتشكيل عصابي مكوَّن من (خمسة مقيمين: أربعة سوريين ومقيم يمني)؛ امتهنوا تنفيذ عمليات استدراج ونصب وتغرير بالضحايا عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وإيهام ضحاياهم بتوظيف الأموال وإدارة استثمارها عبر محافظ استثمارية مالية وهمية.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن أفراد التشكيل يستضيفون الضحايا بمقار فاخرة مستأجرة، ويوهمونهم بإيجاد حلول تمويلية بمبالغ مليونية للشركات والمؤسسات المتعثرة، وتوقيعهم اتفاقيات بمستندات مزورة لمؤسسة النقد العربي السعودي بعد اشتراط دفع مبالغ مقدمًا لرسوم إدارية وقيم مالية للتأمين على استثماراتهم المالية المتفق عليها احتيالاً.

وأشار إلى أنهم أقروا بارتكاب (15) عملية نصب واحتيال في مدينة الرياض ومحافظة جدة بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، استولوا خلالها على ما يقارب (4.000.000) أربعة ملايين ريال، وضبطت بحوزتهم أدوات للتزوير، ووثائق تأمين مزيفة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي نفَّذوا عمليات نصب عبر مواقع التواصل.. وحصيلتهم 4 ملايين ريال
سبق

أطاحت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض بتشكيل عصابي مكوَّن من (خمسة مقيمين: أربعة سوريين ومقيم يمني)؛ امتهنوا تنفيذ عمليات استدراج ونصب وتغرير بالضحايا عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وإيهام ضحاياهم بتوظيف الأموال وإدارة استثمارها عبر محافظ استثمارية مالية وهمية.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن أفراد التشكيل يستضيفون الضحايا بمقار فاخرة مستأجرة، ويوهمونهم بإيجاد حلول تمويلية بمبالغ مليونية للشركات والمؤسسات المتعثرة، وتوقيعهم اتفاقيات بمستندات مزورة لمؤسسة النقد العربي السعودي بعد اشتراط دفع مبالغ مقدمًا لرسوم إدارية وقيم مالية للتأمين على استثماراتهم المالية المتفق عليها احتيالاً.

وأشار إلى أنهم أقروا بارتكاب (15) عملية نصب واحتيال في مدينة الرياض ومحافظة جدة بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، استولوا خلالها على ما يقارب (4.000.000) أربعة ملايين ريال، وضبطت بحوزتهم أدوات للتزوير، ووثائق تأمين مزيفة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
09:59 PM

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي نفَّذوا عمليات نصب عبر مواقع التواصل.. وحصيلتهم 4 ملايين ريال

من المقيمين.. ونفَّذوا 15 عملية أوهموا خلالها ضحاياهم بتوظيف أموالهم واستثمارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطاحت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض بتشكيل عصابي مكوَّن من (خمسة مقيمين: أربعة سوريين ومقيم يمني)؛ امتهنوا تنفيذ عمليات استدراج ونصب وتغرير بالضحايا عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وإيهام ضحاياهم بتوظيف الأموال وإدارة استثمارها عبر محافظ استثمارية مالية وهمية.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن أفراد التشكيل يستضيفون الضحايا بمقار فاخرة مستأجرة، ويوهمونهم بإيجاد حلول تمويلية بمبالغ مليونية للشركات والمؤسسات المتعثرة، وتوقيعهم اتفاقيات بمستندات مزورة لمؤسسة النقد العربي السعودي بعد اشتراط دفع مبالغ مقدمًا لرسوم إدارية وقيم مالية للتأمين على استثماراتهم المالية المتفق عليها احتيالاً.

وأشار إلى أنهم أقروا بارتكاب (15) عملية نصب واحتيال في مدينة الرياض ومحافظة جدة بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، استولوا خلالها على ما يقارب (4.000.000) أربعة ملايين ريال، وضبطت بحوزتهم أدوات للتزوير، ووثائق تأمين مزيفة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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