ملكية ينبع تغلق سوبر ماركت لوجود حالة مصابة بكورونا لأحد العاملين بمبادرة من المستثمر

حتى استكمال أعمال الفحص والتعقيم حسب البروتوكولات الصحية المعتمدة

أغلقت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، سوبر ماركت أسواق الديرة، فرع حي الصبح، صباح اليوم الجمعة، بمبادرة من المستثمر وبمتابعة مباشرة من الإدارات المختصة بالهيئة الملكية؛ وذلك لوجود حالة إيجابية لأحد العاملين.

وقالت الهيئة الملكية بينبع الصناعية عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إنه "حرصًا من الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ونظراً لتسجيل حالة إيجابية لأحد العاملين بفرع أسواق الديرة بحي الصبح بمدينة ينبع الصناعية".

وأضافت: أنه "بحسب الإجراءات الوقائية المبلغة للمستثمرين في حالة الإصابات الإيجابية؛ تم على الفور إغلاق سوبر ماركت أسواق الديرة فرع حي الصبح، وذلك من صباح اليوم الجمعة بمبادرة من المستثمر، وكذلك بمتابعة مباشرة من الإدارات المختصة بالهيئة الملكية بينبع".

وأشارت إلى أن إغلاق الفرع المشار إليه سيستمر حتى استكمال أعمال الفحص والتعقيم حسب البروتوكولات الصحية المعتمدة.