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"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا

قالت وزارة الصحة في بيانها اليومي عن حالات كورونا في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، إن المعلومات الأولية تشير أن التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح فيروس #كورونا، وفقاً لـ"الإخبارية.نت".

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا
سبق

قالت وزارة الصحة في بيانها اليومي عن حالات كورونا في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، إن المعلومات الأولية تشير أن التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح فيروس #كورونا، وفقاً لـ"الإخبارية.نت".

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
04:43 PM

بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة في بيانها اليومي عن حالات كورونا في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، إن المعلومات الأولية تشير أن التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح فيروس #كورونا، وفقاً لـ"الإخبارية.نت".

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