بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا

قالت وزارة الصحة في بيانها اليومي عن حالات كورونا في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، إن المعلومات الأولية تشير أن التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح فيروس #كورونا، وفقاً لـ"الإخبارية.نت".