قالت وزارة الصحة في بيانها اليومي عن حالات كورونا في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، إن المعلومات الأولية تشير أن التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح فيروس #كورونا، وفقاً لـ"الإخبارية.نت".
بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا
قالت وزارة الصحة في بيانها اليومي عن حالات كورونا في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، إن المعلومات الأولية تشير أن التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح فيروس #كورونا، وفقاً لـ"الإخبارية.نت".وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
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بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كوروناصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-27
27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
04:43 PM
بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا
قالت وزارة الصحة في بيانها اليومي عن حالات كورونا في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، إن المعلومات الأولية تشير أن التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح فيروس #كورونا، وفقاً لـ"الإخبارية.نت".
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