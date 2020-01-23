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دفعة رابعة من هدية خادم الحرمين.. إرسال 32.700 نسخة من المصحف الشريف لكينيا

"الشؤون الإسلامية": من إصدارات مجمع الملك فهد بمختلف الأحجام وترجمات القرآن

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، إرسال الدفعة الرابعة من هدية خادم الحرمين الشريفين البالغة 32.700 نسخة من إصدارات المجمع من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، وترجمات القرآن الكريم إلى جمهورية كينيا، بالتنسيق مع سفارة المملكة في العاصمة نيروبي، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وبدأت الوزارة بشحن الكمية وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، في كلمة له خلال شحن الدفعة الرابعة من هدية خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- من ميناء جدة الإسلامي، أن هذه الدفعة تمثل الرابعة من مجمل الدفعات، ليصل إجمالي النسخ الموزعة 59.450 نسخة من إصدارات المجمع التي توزعها الوزارة؛ إنفاذًا للتوجيه السامي الكريم للمسلمين بالعالم بملايين النسخ سنويًا وبالمجان.

وعدّ هذه الهدية التي تتشرف وزارة الشؤون الإسلامية بإرسالها للمسلمين بالعالم، أغلى هدية وتحظى بعناية واهتمام المسلمين بالعالم، منوهًا بالمتابعة الدقيقة لهذا المشروع الكبير من الوزير المشرف العام على المجمع الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

وبيّن الدكتور "الخامري" أن معدل إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف كان تسعة ملايين نسخة سنويًّا، حتى أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عام 1438 بزيادة إنتاجه بما لا يقل عن ثمانية عشر مليون نسخة سنويًّا، حيث تحقق ذلك ولله الحمد، بفضل الله ثم بالدعم السخي من القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف حتى نهاية العام 2021 بلغ أكثر من 345 مليون نسخة وُزع منها أكثر من 320 مليون نسخة هدية من حكومة المملكة للمسلمين في أرجاء المعمورة.

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دفعة رابعة من هدية خادم الحرمين.. إرسال 32.700 نسخة من المصحف الشريف لكينيا
سبق

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، إرسال الدفعة الرابعة من هدية خادم الحرمين الشريفين البالغة 32.700 نسخة من إصدارات المجمع من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، وترجمات القرآن الكريم إلى جمهورية كينيا، بالتنسيق مع سفارة المملكة في العاصمة نيروبي، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وبدأت الوزارة بشحن الكمية وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، في كلمة له خلال شحن الدفعة الرابعة من هدية خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- من ميناء جدة الإسلامي، أن هذه الدفعة تمثل الرابعة من مجمل الدفعات، ليصل إجمالي النسخ الموزعة 59.450 نسخة من إصدارات المجمع التي توزعها الوزارة؛ إنفاذًا للتوجيه السامي الكريم للمسلمين بالعالم بملايين النسخ سنويًا وبالمجان.

وعدّ هذه الهدية التي تتشرف وزارة الشؤون الإسلامية بإرسالها للمسلمين بالعالم، أغلى هدية وتحظى بعناية واهتمام المسلمين بالعالم، منوهًا بالمتابعة الدقيقة لهذا المشروع الكبير من الوزير المشرف العام على المجمع الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

وبيّن الدكتور "الخامري" أن معدل إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف كان تسعة ملايين نسخة سنويًّا، حتى أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عام 1438 بزيادة إنتاجه بما لا يقل عن ثمانية عشر مليون نسخة سنويًّا، حيث تحقق ذلك ولله الحمد، بفضل الله ثم بالدعم السخي من القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف حتى نهاية العام 2021 بلغ أكثر من 345 مليون نسخة وُزع منها أكثر من 320 مليون نسخة هدية من حكومة المملكة للمسلمين في أرجاء المعمورة.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
03:10 PM

دفعة رابعة من هدية خادم الحرمين.. إرسال 32.700 نسخة من المصحف الشريف لكينيا

"الشؤون الإسلامية": من إصدارات مجمع الملك فهد بمختلف الأحجام وترجمات القرآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، إرسال الدفعة الرابعة من هدية خادم الحرمين الشريفين البالغة 32.700 نسخة من إصدارات المجمع من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، وترجمات القرآن الكريم إلى جمهورية كينيا، بالتنسيق مع سفارة المملكة في العاصمة نيروبي، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وبدأت الوزارة بشحن الكمية وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، في كلمة له خلال شحن الدفعة الرابعة من هدية خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- من ميناء جدة الإسلامي، أن هذه الدفعة تمثل الرابعة من مجمل الدفعات، ليصل إجمالي النسخ الموزعة 59.450 نسخة من إصدارات المجمع التي توزعها الوزارة؛ إنفاذًا للتوجيه السامي الكريم للمسلمين بالعالم بملايين النسخ سنويًا وبالمجان.

وعدّ هذه الهدية التي تتشرف وزارة الشؤون الإسلامية بإرسالها للمسلمين بالعالم، أغلى هدية وتحظى بعناية واهتمام المسلمين بالعالم، منوهًا بالمتابعة الدقيقة لهذا المشروع الكبير من الوزير المشرف العام على المجمع الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

وبيّن الدكتور "الخامري" أن معدل إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف كان تسعة ملايين نسخة سنويًّا، حتى أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عام 1438 بزيادة إنتاجه بما لا يقل عن ثمانية عشر مليون نسخة سنويًّا، حيث تحقق ذلك ولله الحمد، بفضل الله ثم بالدعم السخي من القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف حتى نهاية العام 2021 بلغ أكثر من 345 مليون نسخة وُزع منها أكثر من 320 مليون نسخة هدية من حكومة المملكة للمسلمين في أرجاء المعمورة.

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