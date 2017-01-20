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"الغطاء النباتي" يستردّ أكثر من 10 آلاف م3 من الحطب والفحم المحلي

عبر تنفيذ العديد من الجولات التفتيشية على كثير من المواقع خلال 90 يومًا

تمكنت دوريات حماية الغابات والمراعي التابعة للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من استعادة أكثر من 10 آلاف متر مكعب من الحطب والفحم المحلي؛ أي ما يعادل 3500 طن، عبر تنفيذ العديد من الجولات التفتيشية على كثير من المواقع، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وشارك في جولات التفتيش إلى جانب المركز, وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجهات المساندة؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.

يشار إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار جهود المركز لمكافحة الاحتطاب عبر تنفيذ جولات تفتيشية للدوريات التابعة؛ للرقابة على الغطاء النباتي وحمايته وتنمية مواقعه المتدهورة، وذلك من خلال منع قطع الأشجار البرية المحلية، والكشف عن المخالفات والتعديات في مدن المملكة ومحافظاتها.

يذكر أن المركز يعمل على الحفاظ على مواقع الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء بالمملكة، والإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، إضافة إلى دوره في المحافظة على الموارد الوراثية ومكافحة التصحر، تحقيقًا للتنمية المستدامة ومستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغطاء النباتي" يستردّ أكثر من 10 آلاف م3 من الحطب والفحم المحلي
سبق

تمكنت دوريات حماية الغابات والمراعي التابعة للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من استعادة أكثر من 10 آلاف متر مكعب من الحطب والفحم المحلي؛ أي ما يعادل 3500 طن، عبر تنفيذ العديد من الجولات التفتيشية على كثير من المواقع، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وشارك في جولات التفتيش إلى جانب المركز, وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجهات المساندة؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.

يشار إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار جهود المركز لمكافحة الاحتطاب عبر تنفيذ جولات تفتيشية للدوريات التابعة؛ للرقابة على الغطاء النباتي وحمايته وتنمية مواقعه المتدهورة، وذلك من خلال منع قطع الأشجار البرية المحلية، والكشف عن المخالفات والتعديات في مدن المملكة ومحافظاتها.

يذكر أن المركز يعمل على الحفاظ على مواقع الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء بالمملكة، والإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، إضافة إلى دوره في المحافظة على الموارد الوراثية ومكافحة التصحر، تحقيقًا للتنمية المستدامة ومستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
02:52 PM

"الغطاء النباتي" يستردّ أكثر من 10 آلاف م3 من الحطب والفحم المحلي

عبر تنفيذ العديد من الجولات التفتيشية على كثير من المواقع خلال 90 يومًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكنت دوريات حماية الغابات والمراعي التابعة للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من استعادة أكثر من 10 آلاف متر مكعب من الحطب والفحم المحلي؛ أي ما يعادل 3500 طن، عبر تنفيذ العديد من الجولات التفتيشية على كثير من المواقع، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وشارك في جولات التفتيش إلى جانب المركز, وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجهات المساندة؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.

يشار إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار جهود المركز لمكافحة الاحتطاب عبر تنفيذ جولات تفتيشية للدوريات التابعة؛ للرقابة على الغطاء النباتي وحمايته وتنمية مواقعه المتدهورة، وذلك من خلال منع قطع الأشجار البرية المحلية، والكشف عن المخالفات والتعديات في مدن المملكة ومحافظاتها.

يذكر أن المركز يعمل على الحفاظ على مواقع الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء بالمملكة، والإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، إضافة إلى دوره في المحافظة على الموارد الوراثية ومكافحة التصحر، تحقيقًا للتنمية المستدامة ومستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

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