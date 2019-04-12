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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

المملكة تقدّم خِبْراتها لدول إفريقية في الأجهزة المخصصة لفحص "كورونا"

فريق "الغذاء والدواء" قدّم قائمة الكواشف المخبرية الحاصلة على اعتماد طوارئ

شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء في اجتماع عن بعد مع منظمة الصحة العالمية لمناقشة الفرص الواعدة لدعم عدد من الدول الإفريقية من خلال منتدى الأجهزة الطبية الأفريقي AMDF وتقديم الخبرات والاستشارات والمستجدات المتعلقة بالأجهزة الطبية ودور الهيئة خلال جائحة "كورونا" كوفيد-19.

ورأس الاجتماع أمانة منظمة الصحة العالمية في جنيف بحضور المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومشاركة دول غانا وتنزانيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، إضافةً إلى خبراء من الهيئة العامة للغذاء والدواء (الدكتورة رزان عسلي، والدكتور محمد مجرشي، وفجر القصير).

وناقش مختصو الهيئة عبر 4 مجموعات عمل؛ الكواشف المخبرية لفحص فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، والأجهزة الطبية الواجب توافرها خلال أزمة "كورونا "بما فيها أجهزة الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي، وإجراءات ما بعد التسويق وبلاغات الأجهزة الطبية والكواشف المخبرية، كما استعرضت الدليل المعد من منظمة الصحة العالمية لتقييم الأجهزة والطبية والكواشف المخبرية المعدة للتبرع بها للدول خلال جائحة "كورونا" وحالات الطوارئ.


وقدّم فريق "الغذاء والدواء" قائمة الأجهزة الطبية والكواشف المخبرية الحاصلة على اعتماد استخدام طوارئ من الهيئة (EUA)، وكذلك الأجهزة الطبية التي حصلت على إذن تسويق إضافة إلى دليل بلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية وقائمة بالأجهزة الطبية الأكثر خطورة وفقاً لمنهجية تقييم المخاطر وتحليلها.

وستكون الهيئة العامة للغذاء والدواء على اتصال مع مجموعات العمل ومشاركة أي وثائق أو استشارات مطلوبة من خلال المركز التعاوني المشترك لمنظمة الصحة العالمية للأجهزة الطبية بالهيئة.

المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تقدّم خِبْراتها لدول إفريقية في الأجهزة المخصصة لفحص "كورونا"
سبق

شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء في اجتماع عن بعد مع منظمة الصحة العالمية لمناقشة الفرص الواعدة لدعم عدد من الدول الإفريقية من خلال منتدى الأجهزة الطبية الأفريقي AMDF وتقديم الخبرات والاستشارات والمستجدات المتعلقة بالأجهزة الطبية ودور الهيئة خلال جائحة "كورونا" كوفيد-19.

ورأس الاجتماع أمانة منظمة الصحة العالمية في جنيف بحضور المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومشاركة دول غانا وتنزانيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، إضافةً إلى خبراء من الهيئة العامة للغذاء والدواء (الدكتورة رزان عسلي، والدكتور محمد مجرشي، وفجر القصير).

وناقش مختصو الهيئة عبر 4 مجموعات عمل؛ الكواشف المخبرية لفحص فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، والأجهزة الطبية الواجب توافرها خلال أزمة "كورونا "بما فيها أجهزة الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي، وإجراءات ما بعد التسويق وبلاغات الأجهزة الطبية والكواشف المخبرية، كما استعرضت الدليل المعد من منظمة الصحة العالمية لتقييم الأجهزة والطبية والكواشف المخبرية المعدة للتبرع بها للدول خلال جائحة "كورونا" وحالات الطوارئ.


وقدّم فريق "الغذاء والدواء" قائمة الأجهزة الطبية والكواشف المخبرية الحاصلة على اعتماد استخدام طوارئ من الهيئة (EUA)، وكذلك الأجهزة الطبية التي حصلت على إذن تسويق إضافة إلى دليل بلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية وقائمة بالأجهزة الطبية الأكثر خطورة وفقاً لمنهجية تقييم المخاطر وتحليلها.

وستكون الهيئة العامة للغذاء والدواء على اتصال مع مجموعات العمل ومشاركة أي وثائق أو استشارات مطلوبة من خلال المركز التعاوني المشترك لمنظمة الصحة العالمية للأجهزة الطبية بالهيئة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
03:41 PM

المملكة تقدّم خِبْراتها لدول إفريقية في الأجهزة المخصصة لفحص "كورونا"

فريق "الغذاء والدواء" قدّم قائمة الكواشف المخبرية الحاصلة على اعتماد طوارئ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء في اجتماع عن بعد مع منظمة الصحة العالمية لمناقشة الفرص الواعدة لدعم عدد من الدول الإفريقية من خلال منتدى الأجهزة الطبية الأفريقي AMDF وتقديم الخبرات والاستشارات والمستجدات المتعلقة بالأجهزة الطبية ودور الهيئة خلال جائحة "كورونا" كوفيد-19.

ورأس الاجتماع أمانة منظمة الصحة العالمية في جنيف بحضور المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومشاركة دول غانا وتنزانيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، إضافةً إلى خبراء من الهيئة العامة للغذاء والدواء (الدكتورة رزان عسلي، والدكتور محمد مجرشي، وفجر القصير).

وناقش مختصو الهيئة عبر 4 مجموعات عمل؛ الكواشف المخبرية لفحص فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، والأجهزة الطبية الواجب توافرها خلال أزمة "كورونا "بما فيها أجهزة الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي، وإجراءات ما بعد التسويق وبلاغات الأجهزة الطبية والكواشف المخبرية، كما استعرضت الدليل المعد من منظمة الصحة العالمية لتقييم الأجهزة والطبية والكواشف المخبرية المعدة للتبرع بها للدول خلال جائحة "كورونا" وحالات الطوارئ.


وقدّم فريق "الغذاء والدواء" قائمة الأجهزة الطبية والكواشف المخبرية الحاصلة على اعتماد استخدام طوارئ من الهيئة (EUA)، وكذلك الأجهزة الطبية التي حصلت على إذن تسويق إضافة إلى دليل بلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية وقائمة بالأجهزة الطبية الأكثر خطورة وفقاً لمنهجية تقييم المخاطر وتحليلها.

وستكون الهيئة العامة للغذاء والدواء على اتصال مع مجموعات العمل ومشاركة أي وثائق أو استشارات مطلوبة من خلال المركز التعاوني المشترك لمنظمة الصحة العالمية للأجهزة الطبية بالهيئة.

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