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مجلس القضاء الإداري يشكر القيادة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

وافق على الترقيات والتعيينات

عقد مجلس القضاء الإداري اليوم جلسته برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بحضور أعضاء المجلس.

ورفع المجلس شكره للقيادة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة بجدول أعماله، حيث أقر المجلس إنشاء محكمة التنفيذ الإدارية بالرياض، إضافةً إلى موافقته على عدد من الترقيات والتعيينات لقضاة الديوان بمختلف الدرجات القضائية.

وأضاف "الأحيدب" أن المجلس نظر عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله و اتّخذ بشأنها عددًا من القرارات.

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مجلس القضاء الإداري يشكر القيادة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
سبق

عقد مجلس القضاء الإداري اليوم جلسته برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بحضور أعضاء المجلس.

ورفع المجلس شكره للقيادة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة بجدول أعماله، حيث أقر المجلس إنشاء محكمة التنفيذ الإدارية بالرياض، إضافةً إلى موافقته على عدد من الترقيات والتعيينات لقضاة الديوان بمختلف الدرجات القضائية.

وأضاف "الأحيدب" أن المجلس نظر عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله و اتّخذ بشأنها عددًا من القرارات.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
06:27 PM

مجلس القضاء الإداري يشكر القيادة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

وافق على الترقيات والتعيينات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس القضاء الإداري اليوم جلسته برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بحضور أعضاء المجلس.

ورفع المجلس شكره للقيادة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة بجدول أعماله، حيث أقر المجلس إنشاء محكمة التنفيذ الإدارية بالرياض، إضافةً إلى موافقته على عدد من الترقيات والتعيينات لقضاة الديوان بمختلف الدرجات القضائية.

وأضاف "الأحيدب" أن المجلس نظر عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله و اتّخذ بشأنها عددًا من القرارات.

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