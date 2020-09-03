"الصحة العالمية" تسعى لتوفير 230 مليون جرعة من لقاح "كورونا" لإفريقيا

تغطي الدفعة 20% من سكان القارة

ذكر مسؤولون اليوم (الخميس)، أن منظمة الصحة العالمية تريد توفير 230 مليون جرعة أولية من أي لقاح لـ"كوفيد-19"، من أجل إفريقيا، مع التشديد على أن أي لقاح في مرحلة التطوير يجب أن يتم اختباره في القارة أيضًا.

وأوضح مدير البرنامج في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة في إفريقيا ريتشارد ميهيجو، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن هذه الدفعة الأولى ستغطي 20 بالمائة من تعداد السكان الأفارقة، على أن تُعطى الأولوية في البداية لمن هم على الخطوط الأمامية، للعاملين في مجال الرعاية الصحية، ثم تُوسع الدائرة لتشمل الفئات الضعيفة.

وتهدف الخطة العالمية لتوزيع اللقاح، والتي تعرف باسم كوفاكس، إلى المساعدة على الشراء والتوزيع العادل لملياري جرعة من اللقاحات التي تحصل على موافقة بحلول عام 2021.

وتشمل الخطة تسعة لقاحات مرشحة لـ"كوفيد-19"، وتطبق مجموعة مختلفة من الأساليب التكنولوجية والعلمية، وبعضها في مرحلة التجارب السريرية الأخيرة وقد تتوفر بيانات بشأنها بحلول نهاية العام.