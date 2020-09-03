النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة العالمية" تسعى لتوفير 230 مليون جرعة من لقاح "كورونا" لإفريقيا

تغطي الدفعة 20% من سكان القارة

ذكر مسؤولون اليوم (الخميس)، أن منظمة الصحة العالمية تريد توفير 230 مليون جرعة أولية من أي لقاح لـ"كوفيد-19"، من أجل إفريقيا، مع التشديد على أن أي لقاح في مرحلة التطوير يجب أن يتم اختباره في القارة أيضًا.

وأوضح مدير البرنامج في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة في إفريقيا ريتشارد ميهيجو، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن هذه الدفعة الأولى ستغطي 20 بالمائة من تعداد السكان الأفارقة، على أن تُعطى الأولوية في البداية لمن هم على الخطوط الأمامية، للعاملين في مجال الرعاية الصحية، ثم تُوسع الدائرة لتشمل الفئات الضعيفة.

وتهدف الخطة العالمية لتوزيع اللقاح، والتي تعرف باسم كوفاكس، إلى المساعدة على الشراء والتوزيع العادل لملياري جرعة من اللقاحات التي تحصل على موافقة بحلول عام 2021.

وتشمل الخطة تسعة لقاحات مرشحة لـ"كوفيد-19"، وتطبق مجموعة مختلفة من الأساليب التكنولوجية والعلمية، وبعضها في مرحلة التجارب السريرية الأخيرة وقد تتوفر بيانات بشأنها بحلول نهاية العام.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الصحة العالمية" تسعى لتوفير 230 مليون جرعة من لقاح "كورونا" لإفريقيا
سبق

ذكر مسؤولون اليوم (الخميس)، أن منظمة الصحة العالمية تريد توفير 230 مليون جرعة أولية من أي لقاح لـ"كوفيد-19"، من أجل إفريقيا، مع التشديد على أن أي لقاح في مرحلة التطوير يجب أن يتم اختباره في القارة أيضًا.

وأوضح مدير البرنامج في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة في إفريقيا ريتشارد ميهيجو، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن هذه الدفعة الأولى ستغطي 20 بالمائة من تعداد السكان الأفارقة، على أن تُعطى الأولوية في البداية لمن هم على الخطوط الأمامية، للعاملين في مجال الرعاية الصحية، ثم تُوسع الدائرة لتشمل الفئات الضعيفة.

وتهدف الخطة العالمية لتوزيع اللقاح، والتي تعرف باسم كوفاكس، إلى المساعدة على الشراء والتوزيع العادل لملياري جرعة من اللقاحات التي تحصل على موافقة بحلول عام 2021.

وتشمل الخطة تسعة لقاحات مرشحة لـ"كوفيد-19"، وتطبق مجموعة مختلفة من الأساليب التكنولوجية والعلمية، وبعضها في مرحلة التجارب السريرية الأخيرة وقد تتوفر بيانات بشأنها بحلول نهاية العام.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
08:48 PM

"الصحة العالمية" تسعى لتوفير 230 مليون جرعة من لقاح "كورونا" لإفريقيا

تغطي الدفعة 20% من سكان القارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
527

ذكر مسؤولون اليوم (الخميس)، أن منظمة الصحة العالمية تريد توفير 230 مليون جرعة أولية من أي لقاح لـ"كوفيد-19"، من أجل إفريقيا، مع التشديد على أن أي لقاح في مرحلة التطوير يجب أن يتم اختباره في القارة أيضًا.

وأوضح مدير البرنامج في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة في إفريقيا ريتشارد ميهيجو، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن هذه الدفعة الأولى ستغطي 20 بالمائة من تعداد السكان الأفارقة، على أن تُعطى الأولوية في البداية لمن هم على الخطوط الأمامية، للعاملين في مجال الرعاية الصحية، ثم تُوسع الدائرة لتشمل الفئات الضعيفة.

وتهدف الخطة العالمية لتوزيع اللقاح، والتي تعرف باسم كوفاكس، إلى المساعدة على الشراء والتوزيع العادل لملياري جرعة من اللقاحات التي تحصل على موافقة بحلول عام 2021.

وتشمل الخطة تسعة لقاحات مرشحة لـ"كوفيد-19"، وتطبق مجموعة مختلفة من الأساليب التكنولوجية والعلمية، وبعضها في مرحلة التجارب السريرية الأخيرة وقد تتوفر بيانات بشأنها بحلول نهاية العام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,547
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,680
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,067
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,221

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة