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ماليزيا: 47 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

حصيلة الإصابات بالفيروس ترتفع إلى 6941 حالة

أفادت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6941 حالة.

وبينت وزارة الصحة أنها لم ترصد أي وفيات جديدة ليظل الإجمالي عند 113، وفقاً لـ"رويترز".

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا: 47 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات
سبق

أفادت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6941 حالة.

وبينت وزارة الصحة أنها لم ترصد أي وفيات جديدة ليظل الإجمالي عند 113، وفقاً لـ"رويترز".

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
03:03 PM

ماليزيا: 47 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

حصيلة الإصابات بالفيروس ترتفع إلى 6941 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6941 حالة.

وبينت وزارة الصحة أنها لم ترصد أي وفيات جديدة ليظل الإجمالي عند 113، وفقاً لـ"رويترز".

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