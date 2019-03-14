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"كورونا" يعلق الدراسة في مصر.. وخطة شاملة لمواجهته

تخصيص 100 مليار جنيه لتنفيذها

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (السبت)، قرارًا بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، ابتداءً من غد، ضمن خطة شاملة للتعامل مع تداعيات محتملة لفيروس كورونا الجديد.


وأمر "السيسي" أثناء اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع فيروس كورونا.

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"كورونا" يعلق الدراسة في مصر.. وخطة شاملة لمواجهته
سبق

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (السبت)، قرارًا بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، ابتداءً من غد، ضمن خطة شاملة للتعامل مع تداعيات محتملة لفيروس كورونا الجديد.


وأمر "السيسي" أثناء اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع فيروس كورونا.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
07:01 PM

"كورونا" يعلق الدراسة في مصر.. وخطة شاملة لمواجهته

تخصيص 100 مليار جنيه لتنفيذها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (السبت)، قرارًا بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، ابتداءً من غد، ضمن خطة شاملة للتعامل مع تداعيات محتملة لفيروس كورونا الجديد.


وأمر "السيسي" أثناء اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع فيروس كورونا.

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