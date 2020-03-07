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خالد الفيصل ينظم قصيدة جديدة بعنوان "سلايل كحيلان"

"الحكم هيبة والقيادة شهامة.. والعدل أساس الملك والأمن ثاني"

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان (سلايل كحيلان).

وقال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مطلع قصيدته:

‏أصلِّي فروضي وأصوم رمضاني ‏

وأناغم أيامي وأعايش زماني

ولا لي إلا دين الإسلام غاية

ومناي أشوف الدار بأعلى مكان

قاموا بها جدي وأبوي وأعمامي

واليوم دور عيالهم بالتفاني

والحكم هيبة والقيادة شهامة

والعدل أساس الملك والأمن ثاني

وأنتم لهذا بأسلايل كحيلان

الله يوفقكم على كل شانِ

تاريخكم يبرق على غيم الأيام

تمعنوا فيها الخفا والبيانِ

يقولها إلي له مع الوقت وقفات

لأهل العقول اللي تعرف المعاني

https://twitter.com/makkahregion/status/1236379393242607616

الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خالد الفيصل ينظم قصيدة جديدة بعنوان "سلايل كحيلان"
سبق

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان (سلايل كحيلان).

وقال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مطلع قصيدته:

‏أصلِّي فروضي وأصوم رمضاني ‏

وأناغم أيامي وأعايش زماني

ولا لي إلا دين الإسلام غاية

ومناي أشوف الدار بأعلى مكان

قاموا بها جدي وأبوي وأعمامي

واليوم دور عيالهم بالتفاني

والحكم هيبة والقيادة شهامة

والعدل أساس الملك والأمن ثاني

وأنتم لهذا بأسلايل كحيلان

الله يوفقكم على كل شانِ

تاريخكم يبرق على غيم الأيام

تمعنوا فيها الخفا والبيانِ

يقولها إلي له مع الوقت وقفات

لأهل العقول اللي تعرف المعاني

https://twitter.com/makkahregion/status/1236379393242607616

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
11:59 PM

خالد الفيصل ينظم قصيدة جديدة بعنوان "سلايل كحيلان"

"الحكم هيبة والقيادة شهامة.. والعدل أساس الملك والأمن ثاني"

A A A
هادي العصيمي - الرياض
7
8,292

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان (سلايل كحيلان).

وقال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مطلع قصيدته:

‏أصلِّي فروضي وأصوم رمضاني ‏

وأناغم أيامي وأعايش زماني

ولا لي إلا دين الإسلام غاية

ومناي أشوف الدار بأعلى مكان

قاموا بها جدي وأبوي وأعمامي

واليوم دور عيالهم بالتفاني

والحكم هيبة والقيادة شهامة

والعدل أساس الملك والأمن ثاني

وأنتم لهذا بأسلايل كحيلان

الله يوفقكم على كل شانِ

تاريخكم يبرق على غيم الأيام

تمعنوا فيها الخفا والبيانِ

يقولها إلي له مع الوقت وقفات

لأهل العقول اللي تعرف المعاني

https://twitter.com/makkahregion/status/1236379393242607616

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