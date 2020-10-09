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"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر لـ 9 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات أبو عريش، و الحرث، و الداير بني مالك، و الريث، و العارضة، و العيدابي، وفيفا، وهروب.

وذكرت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات أبو عريش، و الحرث، و الداير بني مالك، و الريث، و العارضة، و العيدابي، وفيفا، وهروب.

وذكرت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
02:27 PM

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر لـ 9 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات أبو عريش، و الحرث، و الداير بني مالك، و الريث، و العارضة، و العيدابي، وفيفا، وهروب.

وذكرت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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