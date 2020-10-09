"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر لـ 9 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات أبو عريش، و الحرث، و الداير بني مالك، و الريث، و العارضة، و العيدابي، وفيفا، وهروب.

وذكرت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.