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فرنسا تتوعد القادة اللبنانيين بالعقوبات إذا استمروا في عرقلة تشكيل الحكومة

"رياستر" انتقد عدم وفائهم بإجراء إصلاحات

توعد وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك رياستر، الزعماء اللبنانيين، اليوم (الثلاثاء) بعقوبات من جانب باريس، إذا استمرت عرقلتهم لتشكيل الحكومة الجديدة.

وانتقد "رياستر" خلال زيارة إلى مرفأ بيروت الذي دمر في انفجار هائل وقع في أغسطس الماضي، أفراد النخبة السياسية في لبنان لفشلهم في الوفاء بالتزامهم المعلن بإجراء إصلاحات.

وقال الوزير: "إن فرنسا تحترم وعودها وتفي بالتزاماتها، لكن من الواضح أن السلطات اللبنانية لم تفِ بالتزاماتها ووعودها ولم تنفذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة المالية، هذه الأزمة الاجتماعية، هذه الأزمة الصحية"، وفقًا لـ"فرانس 24".

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا تتوعد القادة اللبنانيين بالعقوبات إذا استمروا في عرقلة تشكيل الحكومة
سبق

توعد وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك رياستر، الزعماء اللبنانيين، اليوم (الثلاثاء) بعقوبات من جانب باريس، إذا استمرت عرقلتهم لتشكيل الحكومة الجديدة.

وانتقد "رياستر" خلال زيارة إلى مرفأ بيروت الذي دمر في انفجار هائل وقع في أغسطس الماضي، أفراد النخبة السياسية في لبنان لفشلهم في الوفاء بالتزامهم المعلن بإجراء إصلاحات.

وقال الوزير: "إن فرنسا تحترم وعودها وتفي بالتزاماتها، لكن من الواضح أن السلطات اللبنانية لم تفِ بالتزاماتها ووعودها ولم تنفذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة المالية، هذه الأزمة الاجتماعية، هذه الأزمة الصحية"، وفقًا لـ"فرانس 24".

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
10:16 PM

فرنسا تتوعد القادة اللبنانيين بالعقوبات إذا استمروا في عرقلة تشكيل الحكومة

"رياستر" انتقد عدم وفائهم بإجراء إصلاحات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توعد وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك رياستر، الزعماء اللبنانيين، اليوم (الثلاثاء) بعقوبات من جانب باريس، إذا استمرت عرقلتهم لتشكيل الحكومة الجديدة.

وانتقد "رياستر" خلال زيارة إلى مرفأ بيروت الذي دمر في انفجار هائل وقع في أغسطس الماضي، أفراد النخبة السياسية في لبنان لفشلهم في الوفاء بالتزامهم المعلن بإجراء إصلاحات.

وقال الوزير: "إن فرنسا تحترم وعودها وتفي بالتزاماتها، لكن من الواضح أن السلطات اللبنانية لم تفِ بالتزاماتها ووعودها ولم تنفذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة المالية، هذه الأزمة الاجتماعية، هذه الأزمة الصحية"، وفقًا لـ"فرانس 24".

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