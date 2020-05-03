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الصحة المصرية: تسجيل 272 إصابة بكورونا.. و14 حالة وفاة

إجمالي الحالات 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، ووفاة 14.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي؛ تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 6465 حالة؛ من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وزارة الصحة المصرية فيروس كورونا الجديد

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الصحة المصرية: تسجيل 272 إصابة بكورونا.. و14 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، ووفاة 14.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي؛ تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 6465 حالة؛ من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
08:18 PM

الصحة المصرية: تسجيل 272 إصابة بكورونا.. و14 حالة وفاة

إجمالي الحالات 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، ووفاة 14.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي؛ تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 6465 حالة؛ من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

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