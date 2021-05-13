وفق منظومة من الإجراءات الاحترازية.. شاهد الجموع تؤدي صلاة العيد في ينبع

تباعد وكمامات.. الجهات الأمنية كثّفت التواجد في المصليات حرصًا على سلامة المصلين

تصوير: محمد لافي الرفاعي: أدى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، ومديرو الدوائر الحكومية والعسكرية مع جموع المصلين صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك بمصلى العيد الكبير بينبع، وسط أجواء آمنة مطمئنة وفق منظومة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ تنفيذًا لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- وملتزمين بالتباعد ولبس الكمامات لمنع نقل العدوى من فيروس كورونا.

كما أدت جموع المصلين صلاة العيد، وسط أجواء تعمها السكينة والإيمان والأمن والأمان في مصليات والجوامع في محافظة ينبع والمراكز التابعة لها ومدينة ينبع الصناعية وينبع النخل التي حددتها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في المحافظة، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ سائلين المولى عز وجل أن يعيده على قيادتنا وشعبنا شعب المملكة العربية السعودية وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بمزيد من الرقي والصحة والازدهار، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وأن يديم نعمة الأمن والأمان.

كما نجحت شرطة المحافظة وشعبة المرور بالمحافظة ودوريات الأمن، في تطبيق الخطة الأمنية والمرورية لصلاة العيد؛ حيث قامت بتنظيم حركة السير وتسهيل حركة الدخول من وإلى المحافظة وتنظيم المركبات أمام مصليات العيد، كما كثفت التواجد في مصليات العيد حرصًا على سلامة المصلين، وحرصت على عدم التزاحم عند الدخول والخروج وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.