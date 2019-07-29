تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لمسافر عراقي أوضح فيها أن طيارًا بالخطوط الجوية العراقية، طالب المسافرين على متن الرحلة التى يقودها بدفع ثمن وقود الطائرة، وهو ما قابله المسافرون بالاحتجاج الشديد. وتأخرت طائرة عراقية عن الإقلاع من مطار قرطاج الدولي في تونس، باتجاه العاصمة العراقية بغداد. وطالب الطيار المسافرين بجمع 3 آلاف دولار لدفعها كثمن لوقود الطائرة. واحتج المسافرون على الأمر، وافترشوا أرض المطار غضبًا على ما قام به الطيار، وفقًا لوكالة "سبونتيك". وبعد أن بث أحد المسافرين الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت سفارة تونس لدى العراق بيانًا أوضحت فيه تفاصيل الواقعة وقالت إن الطائرة العراقية لم تكن محتجزة، بل "تأخر الطائرة عن الإقلاع جاء نتيجة تلكؤ قائدها عن دفع المبلغ المخصص لتزويد الطائرة بالوقود". وحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضح بيان السفارة أنه تمت تسوية الأمر مع سفارة الجمهورية العراقية في تونس، التي دفعت المبلغ المخصص للوقود.

فيديو واقعة غريبة.. ماذا طلب طيار الخطوط العراقية من المسافرين؟ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-29 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لمسافر عراقي أوضح فيها أن طيارًا بالخطوط الجوية العراقية، طالب المسافرين على متن الرحلة التى يقودها بدفع ثمن وقود الطائرة، وهو ما قابله المسافرون بالاحتجاج الشديد.



وتأخرت طائرة عراقية عن الإقلاع من مطار قرطاج الدولي في تونس، باتجاه العاصمة العراقية بغداد.



وطالب الطيار المسافرين بجمع 3 آلاف دولار لدفعها كثمن لوقود الطائرة.



واحتج المسافرون على الأمر، وافترشوا أرض المطار غضبًا على ما قام به الطيار، وفقًا لوكالة "سبونتيك".



وبعد أن بث أحد المسافرين الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت سفارة تونس لدى العراق بيانًا أوضحت فيه تفاصيل الواقعة وقالت إن الطائرة العراقية لم تكن محتجزة، بل "تأخر الطائرة عن الإقلاع جاء نتيجة تلكؤ قائدها عن دفع المبلغ المخصص لتزويد الطائرة بالوقود".



وحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضح بيان السفارة أنه تمت تسوية الأمر مع سفارة الجمهورية العراقية في تونس، التي دفعت المبلغ المخصص للوقود.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 10:46 AM

فيديو واقعة غريبة.. ماذا طلب طيار الخطوط العراقية من المسافرين؟ في مطار قرطاج الدولي بتونس





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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لمسافر عراقي أوضح فيها أن طيارًا بالخطوط الجوية العراقية، طالب المسافرين على متن الرحلة التى يقودها بدفع ثمن وقود الطائرة، وهو ما قابله المسافرون بالاحتجاج الشديد.



وتأخرت طائرة عراقية عن الإقلاع من مطار قرطاج الدولي في تونس، باتجاه العاصمة العراقية بغداد.



وطالب الطيار المسافرين بجمع 3 آلاف دولار لدفعها كثمن لوقود الطائرة.



واحتج المسافرون على الأمر، وافترشوا أرض المطار غضبًا على ما قام به الطيار، وفقًا لوكالة "سبونتيك".



وبعد أن بث أحد المسافرين الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت سفارة تونس لدى العراق بيانًا أوضحت فيه تفاصيل الواقعة وقالت إن الطائرة العراقية لم تكن محتجزة، بل "تأخر الطائرة عن الإقلاع جاء نتيجة تلكؤ قائدها عن دفع المبلغ المخصص لتزويد الطائرة بالوقود".



وحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضح بيان السفارة أنه تمت تسوية الأمر مع سفارة الجمهورية العراقية في تونس، التي دفعت المبلغ المخصص للوقود.