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مكة .. توزيع 10 آلاف وجبة على سكان الأحياء المتأثرة بأزمة كورونا

دعمًا للجهود المباركة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين في مكافحة آثار الجائحة

بادرت مؤسسة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا بتوزيع 1000 وجبة إفطار صائم منذ بداية شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع الجمعية الخيرية بمكة تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، والتي تدعم سكان الأحياء الذين تأثروا بقرار منع التجول بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا المطوف طارق بن محمد عنقاوي؛ إن هذه المبادرة تأتي من منطلق واجبنا الوطني لافتًا إلى المبادرات السابقة للمؤسسة مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة وإمارة منطقة مكة المكرمة.

وأضاف عنقاوي أن المؤسسة قامت بمبادرة المشاركة لتجهيز وتوزيع وجبات إفطار في بعض أحياء مدينة مكة المكرمة بوجبات إفطار صائم بلغت 10آلاف منذ بداية شهر رمضان المبارك، وبتنسيق مع الجمعية الخيرية بمكة المكرمة وتحت إشراف وزارة الحج والعمرة، والتي تدعم سكان الأحياء بمكة المكرمة الذين تأثروا بقرار منع التجول بسبب جائحة كورونا.

كما تأتي هذه المبادرات التي تقدمها المؤسسة دعمًا للجهود الكبيرة والمباركة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكافحة آثار جائحة كورونا".

ويأتي ذلك بدعم من مجلس إدارة المؤسسة وتوجيهات المهندس عماد قاري عضو مجلس الإدارة والمستشار ساري باخضر.

مكة المكرمة وزارة الحج والعمرة شهر رمضان منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مكة .. توزيع 10 آلاف وجبة على سكان الأحياء المتأثرة بأزمة كورونا
سبق

بادرت مؤسسة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا بتوزيع 1000 وجبة إفطار صائم منذ بداية شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع الجمعية الخيرية بمكة تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، والتي تدعم سكان الأحياء الذين تأثروا بقرار منع التجول بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا المطوف طارق بن محمد عنقاوي؛ إن هذه المبادرة تأتي من منطلق واجبنا الوطني لافتًا إلى المبادرات السابقة للمؤسسة مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة وإمارة منطقة مكة المكرمة.

وأضاف عنقاوي أن المؤسسة قامت بمبادرة المشاركة لتجهيز وتوزيع وجبات إفطار في بعض أحياء مدينة مكة المكرمة بوجبات إفطار صائم بلغت 10آلاف منذ بداية شهر رمضان المبارك، وبتنسيق مع الجمعية الخيرية بمكة المكرمة وتحت إشراف وزارة الحج والعمرة، والتي تدعم سكان الأحياء بمكة المكرمة الذين تأثروا بقرار منع التجول بسبب جائحة كورونا.

كما تأتي هذه المبادرات التي تقدمها المؤسسة دعمًا للجهود الكبيرة والمباركة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكافحة آثار جائحة كورونا".

ويأتي ذلك بدعم من مجلس إدارة المؤسسة وتوجيهات المهندس عماد قاري عضو مجلس الإدارة والمستشار ساري باخضر.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
01:50 AM

مكة .. توزيع 10 آلاف وجبة على سكان الأحياء المتأثرة بأزمة كورونا

دعمًا للجهود المباركة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين في مكافحة آثار الجائحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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بادرت مؤسسة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا بتوزيع 1000 وجبة إفطار صائم منذ بداية شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع الجمعية الخيرية بمكة تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، والتي تدعم سكان الأحياء الذين تأثروا بقرار منع التجول بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا المطوف طارق بن محمد عنقاوي؛ إن هذه المبادرة تأتي من منطلق واجبنا الوطني لافتًا إلى المبادرات السابقة للمؤسسة مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة وإمارة منطقة مكة المكرمة.

وأضاف عنقاوي أن المؤسسة قامت بمبادرة المشاركة لتجهيز وتوزيع وجبات إفطار في بعض أحياء مدينة مكة المكرمة بوجبات إفطار صائم بلغت 10آلاف منذ بداية شهر رمضان المبارك، وبتنسيق مع الجمعية الخيرية بمكة المكرمة وتحت إشراف وزارة الحج والعمرة، والتي تدعم سكان الأحياء بمكة المكرمة الذين تأثروا بقرار منع التجول بسبب جائحة كورونا.

كما تأتي هذه المبادرات التي تقدمها المؤسسة دعمًا للجهود الكبيرة والمباركة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكافحة آثار جائحة كورونا".

ويأتي ذلك بدعم من مجلس إدارة المؤسسة وتوجيهات المهندس عماد قاري عضو مجلس الإدارة والمستشار ساري باخضر.

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