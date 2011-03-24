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هيئة الفضاء تبحث التعاون مع المركز الفرنسي للأبحاث

استعرضا مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والتعاون التقني

التقى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء "عبر الاتصال المرئي" اليوم, رئيس المركز الوطني للأبحاث الفضائية بالجمهورية الفرنسية (CNES) جان إيف لو جال.

وشهد اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في قطاع الفضاء، كما استعرض الجانبان مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية والتعاون التقني والفني، وتحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع الفضاء الذي يشهد نمواً كبيراً في الاقتصاد العالمي، وكذلك تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات في صناعة الفضاء والتقنيات المرتبطة به.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد الرويلي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ.

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الفضاء تبحث التعاون مع المركز الفرنسي للأبحاث
سبق

التقى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء "عبر الاتصال المرئي" اليوم, رئيس المركز الوطني للأبحاث الفضائية بالجمهورية الفرنسية (CNES) جان إيف لو جال.

وشهد اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في قطاع الفضاء، كما استعرض الجانبان مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية والتعاون التقني والفني، وتحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع الفضاء الذي يشهد نمواً كبيراً في الاقتصاد العالمي، وكذلك تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات في صناعة الفضاء والتقنيات المرتبطة به.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد الرويلي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
04:07 PM

هيئة الفضاء تبحث التعاون مع المركز الفرنسي للأبحاث

استعرضا مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والتعاون التقني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء "عبر الاتصال المرئي" اليوم, رئيس المركز الوطني للأبحاث الفضائية بالجمهورية الفرنسية (CNES) جان إيف لو جال.

وشهد اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في قطاع الفضاء، كما استعرض الجانبان مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية والتعاون التقني والفني، وتحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع الفضاء الذي يشهد نمواً كبيراً في الاقتصاد العالمي، وكذلك تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات في صناعة الفضاء والتقنيات المرتبطة به.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد الرويلي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ.

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