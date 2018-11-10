الشباب والعائلات تصطف في أول فعالية سينمائية بجازان .. 4 أفلام سعودية

"زعلة": أخذت بأولوياتي الاهتمام بتطوير صناعة الأفلام بالمنطقة .. عرض يليه عروض

شهدت بوابات المركز الثقافي بجازان، اصطفاف الشباب والعائلات مع افتتاح أول فعالية سينمائية في منطقة جازان، إذ نفدت جميع تذاكر البيع قبل ساعة من بداية العرض السينمائي الأول في جازان.

وعرضت جمعية الثقافة والفنون بجازان، أربعة من أبرز الأفلام السينمائية السعودية الحائزة عدداً من الجوائز في مهرجانات داخل السعودية وخارجها.

بدأ العرض بفيلم شكوى للمخرجة هناء العمير؛ ثم فيلم "المغادرون" للمخرج عبدالعزيز الشلاحي؛ وفيلم عاطور للمخرج حسين المطلق؛ ثم فيلم بسطة للمخرجة هند الفهاد.

واختتم العرض بمداخلات أدارها الفنان أحمد يعقوب؛ مع ضيف اللقاء الفنان إبراهيم الحساوي؛ الذي قدّم رؤية فنية حول صناعة السينما في السعودية، وأجاب عن أسئلة المهتمين بصناعة الأفلام.

وقال رئيس جمعية الثقافة والفنون بجازان على زعلة؛ إن اهتمام ثقافة وفنون جازان بالسينما وصناعة الأفلام يأتي من منطلق الإيمان بالقيمة الكبرى لهذا الفن العالمي القوي والمؤثر بكل جوانبه التي تجمع الفنون بمختلف أجناسها في قالب واحد.

وأضاف: "أخذت ضمن أولوياتي الاهتمام بصناعة الأفلام في المنطقة وتطويرها وتوسيع نطاقها والسعي إلى تأهيل الكوادر الشبابية التي تخطو خطوات متفاوتة في هذا المجال"، مشيداً بالحضور الجماهيري الكبير الذي يدل على تعطش الجمهور للعروض السينمائية؛ ما يعكس وعيهم الثقافي والفني وعشقهم للسينما والأفلام، كما أشاد بالمستوى الفني للأفلام الأربعة، معلناً أن هذا العرض سيكون فاتحة لعروض سينمائية قادمة بالجمعية، بهدف تلبية رغبة الجماهير من جهة، وتطوير صناعة الأفلام في جازان من جهة أخرى.