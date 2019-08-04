قصة البطل "الغامدي" مع "البلياردو".. من ساحة "أُحد" إلى إنجازات الشرق والغرب

حقَّق بطولة أمريكا المفتوحة.. وتلقى تهنئة من الأميرة "ريما"

أربعة أعوام فقط كانت كافية لاكتشاف موهبة البطل السعودي الصغير خالد بن عمر الغامدي، وصقلها، ثم الرهان عليها، وتتويجها بتمثيل الوطن دوليًّا، ورفع العلم السعودي هناك بمنافسات البلياردو.

اعتاد "خالد" الذي يبلغ من العمر الآن 14 ربيعًا على مرافقة والده لقضاء وقت الفراغ بصالة مخصصة للعبة البلياردو بحي "أُحد" بالدمام. وشعر الصغير منذ الوهلة الأولى وهو يمسك بالعصا بأنه سيبدع بهذا النوع من الرياضة، وما كان ليتم له ذلك لولا أنه وجد أبًا متفهمًا، ومدربين بارعين، و"اتحادًا" رياضيًّا نموذجيًّا.

معادلة الذهاب للصالة المجاورة لمنزلهم لممارسة اللعبة انقلبت بعد أن أصبح خالد هو من يجبر والده على مرافقته لكسر حاجز الخوف من الكبار، ولأجل الاحتكاك، ومعرفة مزيد من القوانين.

كانت السنة الثانية بمنزلة نقطة التحول بحياة "الصبي" عندما قادته أقدامه لمقر الاتحاد السعودي للبلياردو في المنطقة الشرقية، وهناك استقبله رئيس الفرع "عصام الملا"، وشجعه، وأُعجب به، واشترط عليه الالتزام، كما توقع له مستقبلاً واعدًا في هذه الرياضة.

وبعد أشهر قليلة من التحاقه بالاتحاد غادر "الغامدي" إلى الرياض للمشاركة في بطولة للناشئين، وعاد محملاً بالكأس بعد أن أبلى بلاء حسنًا، ونال الإعجاب بطريقة لعبه وتفكيره، وأسلوبه مع المنافسين.. ثم توالت مشاركاته المحلية، وحصد عددًا من البطولات على مستوى السعودية أعوام 2016 و2017 و2018م.

واختار الاتحاد السعودي للبلياردو اللاعب خالد الغامدي لتمثيل السعودية، وتقلد شارة الكابتنية، وأسهم في تحقيق بطولة الخليج للناشئين 2018، وبرونزية العرب في لبنان، كما حقق بطولة أمريكا المفتوحة (CSI) للناشئين 2019، ويستعد الآن للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين بقبرص في شهر نوفمبر المقبل.

ومع أن البطل الصغير لا يتجاوز الرابعة عشرة من عمرة إلا أنه أحد العناصر المهمة في منتخب السعودية لفئة الكبار بفضل طموحه العالي، وثقته بنفسه، واحترامه للخصوم، وجديته في اللعب والتطوير.. وقد نال بسبب ذلك تكريمًا من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ومن إدارة مدرسته رواد السلام المتوسطة.

كما تلقى قبل أيام قليلة مكالمة تهنئة من سفير خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عقب تحقيقه بطولة الكرات الـ8. وكذلك تلقى التهنئة عبر تغريدة من حساب الأميرة عند تحقيقه المركز الثاني في بطولة الكرات الـ9 بأمريكا.